Virtueel tochtje langs Gardameer bezorgt Robert (83) geluksmomentje: ‘Deze fiets is echt een aanwinst’

Over de hele wereld reizen in één middag. Onmogelijk? Niet met de interactieve, virtuele fietstochten van Fietslabyrint. Van polder tot metropool: het kan eenvoudig met één druk op de knop. De technologische toepassing brengt sinds deze week ook cliënten van OC Onderdak in ’s-Gravenzande langs de mooiste plekken op aarde.