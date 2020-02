Vloggers vinden voor duizenden euro’s aan kleren in winkel die al tien jaar leegstaat: ‘Dit is superraar’

videoEen groepje Nederlandse vloggers heeft gisteren een filmpje gedeeld van een bezoek aan het leegstaande Urpa-winkelcentrum in het Belgische Zwevezele, onder Brugge. Ze braken in en doolden rond in het magazijn en de voormalige winkelruimtes. Daar troffen ze, tot hun grote verbazing, enorme hoeveelheden sportmateriaal en schoenen aan die er waren achtergelaten.

Urbex Explore is een groepje Nederlandse vloggers dat wekelijks verlaten locaties in Nederland of België in beeld brengt. Zo gingen ze al eens op verkenning in de leegstaande energiecentrale in het Genkse Langerlo en ook de verlaten gebouwen van de Katholieke Universiteit in Leuven kent geen geheimen meer voor de avonturiers.

Hoe ze op het spoor kwamen van het voormalige winkelcentrum in Zwevezele is niet duidelijk. In het begin van het filmpje legt ‘presentator’ Davy Podrabsky uit dat alle spullen nog in het winkelcentrum aanwezig zouden moeten zijn, en dat blijkt ook te kloppen.



Hoe het gezelschap de winkel binnen is gekomen, is niet duidelijk. De ‘urban explorers’ vinden honderden ski’s en ander wintersportmateriaal, maar ook stapels sportschoenen en sportkledij. ,,Alles is nog in prima staat’’, klinkt het verbaasd. ,,Superraar dat iemand dit zomaar achterlaat. Alles wat hier ooit te koop was, is gewoon achtergelaten. Er staat hier voor duizenden euro’s aan materiaal. Alle schappen staan nog vol.’’

Quote Alles wat hier ooit te koop was, is gewoon achtergela­ten Davy Podrabsky, Urbex explore

Niks meegenomen

Dat is opmerkelijk, want Urpa in Zwevezele staat al bijna tien jaar leeg. Of het pand bewoond is, is niet duidelijk, al vinden de Nederlanders wel duidelijke sporen van bewoning. Niet onbelangrijk is dat Podrabsky en zijn collega’s bewust alles ongemoeid laten. Ze filmen louter en nemen nooit iets mee en maken niets stuk.

Al is het feit dat ze zich toegang verschaffen tot de leegstaande gebouwen daarom niet minder onrechtmatig. Eerder werden ze tijdens een van hun ‘uitstapjes’ al eens opgepakt, maar toen kwamen ze er met een waarschuwing van af.

Volledig scherm Urbex Explore verkent de leegstaande sportzaak in Zwevezele © Urbex Explore

Volledig scherm Urbex Explore verkent de leegstaande sportzaak in Zwevezele. © Urbex Explore