Vodafone kampt voor derde keer in twee weken met storing

Op de website allestoringen.nl is te zien dat rond 13.00 uur de eerste meldingen van een storing binnen sijpelden. Zowel mobiel internet als bellen zouden volgens deze meldingen niet werken. Ook interne systemen zouden niet werken. Pas om 14.20 uur sprak de provider ook zelf van een storing; voor deze tijd reageerden ze nog op meldingen dat er niets aan de hand was.

Waardoor de storing veroorzaakt is en wanneer deze opgelost is, is nog niet bekend, vertelt de woordvoerder van Vodafone. ,,We doen er alles aan om dit zo snel mogelijk op te lossen. Voor nu bieden we in ieder geval onze excuses aan voor het ongemak.”