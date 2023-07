Voor deze compactcamera met vaste lens is niets op je vakantie te ver weg

Wil je graag ver kunnen inzoomen, heb je een hekel aan lenzen wisselen en vind je een grotere camera eigenlijk best prettig? Dan kun je overwegen een superzoom compactcamera te kiezen.

‘Compact’ is trouwens wat verwarrend in dit geval. Want door deze woordkeuze zou je kunnen denken dat het om een kleine camera gaat. Dat is dus niet zo. Sterker nog, een superzoom compactcamera is zelfs wat groter. ‘Compact’ betekent hier dat de camera een vaste lens heeft.

Veel mensen kiezen dit type camera om ver te kunnen inzoomen. Daar draait het om bij deze camera’s. Het zoombereik verschilt per camera, maar een zoombereik van 16 keer is het minimum. Camera’s met een groot zoombereik hebben een wat kleinere beeldsensor. Dat zorgt vaak voor mindere beeldkwaliteit. Het is dus belangrijk om de juiste balans te kiezen.

De Consumentenbond test verschillende superzoom compactcamera’s op onder meer fotokwaliteit, film- en videokwaliteit, resolutie en scherpte. Er zijn in totaal 111 camera’s getest, waarvan negen superzoom compactcamera’s. Een model van Sony komt als Beste uit de Test. Een camera van Panasonic is Beste Koop.

Beste uit de Test: Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV

Volledig scherm De Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV scoort het best. © Consumentenbond

De Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV is een zogeheten bridgecamera, of op z’n Nederlands: brugcamera. In dit geval is het een brug tussen een spiegelreflexcamera en een compactcamera, waar hij als het ware tussenin zit. Het is een zeer goede camera met een groot zoombereik.

Deze camera heeft een mooi design en het materiaal voelt aan als metaal. Bovenop zit een klein display waarop je instellingen kunt aflezen. Er is genoeg ruimte voor je duim op de achterkant en de knoppen op de camera zijn goed geplaatst. Daarnaast heeft hij een prettige zoeker.

Opvallend is de Carl Zeiss-lens met diafragma-ring op de lens, die werkt zowel stapsgewijs als traploos. De lens heeft een ring om scherp te stellen en op de camera zit een stereoaansluiting voor een hoofdtelefoon.

Minpuntje van de Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV is dat hij last heeft van lichtreflecties als er een lichtbron in beeld is.

Beste Koop: Panasonic Lumix DC-FZ1000 II

Volledig scherm Voor bijna de helft van de prijs koop je een Panasonic Lumix DC-FZ1000 II. © Consumentenbond

Net als de Sony is de Panasonic Lumix DC-FZ1000 II een bridgecamera. Hij kost minder dan de helft van de Sony en is nog steeds een goede camera. Al scoort hij op sommige punten duidelijk minder goed.

Zo kun je met de Panasonic wat minder ver inzoomen. De fotokwaliteit is wat minder, al is die nog altijd ruim voldoende. De film- en videokwaliteit is erg goed.

Opvallend is de Leica-lens met zoomring, handmatige focusring en grijsfilter-switch. Via je smartphone is het mogelijk om gps- data toe te voegen aan je foto’s.

Minpuntje: flitsfoto’s van onderwerpen die 5 meter of meer verderop staan, zijn niet bepaald de beste foto’s die je met het apparaat kunt maken.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van deze site en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De genoemde prijs van een product is de laagste winkelprijs van dit moment voor zover bekend bij de Consumentenbond. Maar prijzen kunnen per dag verschillen. Als er geen recente winkelprijs bekend is, wordt de richtprijs genoemd.