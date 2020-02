Waakhond waarschuwt voor illegale loterijen op Facebook

Deze worden meestal via Facebook aangeboden in besloten groepen waarvan je vaak eerst lid moet worden. Deelnemers kunnen voor enkele euro’s meedingen naar een prijs. Bijvoorbeeld een tweedehands artikel, nieuwere en duurdere artikelen, of contant geld.



De Ksa, die momenteel onderzoek doet naar dit soort loterijen, krijgt er steeds meer vragen en meldingen over. De aangeboden prijzen lijken steeds groter en duurder te worden, aldus de waakhond, met als doel zoveel mogelijk consumenten te verleiden mee te spelen. Maar of die prijzen daadwerkelijk worden verloot en uitgereikt, is de vraag.

,,Dit is voor ons de reden aan de bel te trekken”, zegt bestuurslid van de Ksa Bernadette van Buchem. ,,Deze loterijen vinden buiten ieders zicht en elke controle plaats. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.”

Omdat er mogelijk sprake is van oplichting, volgt de Ksa de ontwikkeling van ‘dipping’ op de voet en vindt er onderzoek plaats. Pas als dit is afgerond doet de Ksa verdere mededelingen over eventuele overtredingen en eventuele maatregelen tegen aanbieders. Het onderzoek duurt nog ‘weken tot maanden’, zegt een woordvoerder.