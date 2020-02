Dat zegt de nieuwe directeur-hoofdinspecteur Angeline van Dijk van Agentschap Telecom in een interview met deze krant. ,,Hoe zitten de algoritmen van kunstmatige intelligentie in elkaar, hoe meet je de kwaliteit van de berekeningen? We willen kijken of we ons daar als toezichthouder proactief mee bezig moeten houden.”



Van Dijk wijst er op dat steeds meer bedrijven en organisaties kunstmatig intelligente software gebruiken of daarmee experimenteren. ,,Vandaar dat we een verkenning naar de mogelijkheden zijn.” In Nederland zijn onder meer TomTom, Randstad, ABN Amro, Shell, Picnic en Unilever hiermee bezig. Ook de politie onderzoekt hoe artificiële intelligentie kan helpen bij de opsporing. Tegelijk groeit het aantal voorbeelden waarbij de onderliggende algoritmen in intelligente software tot onwenselijke uitkomsten leiden.