Waarom deze internetdeskundige al jaren niet meer op Facebook of LinkedIn zit

,,Hè, wat heerlijk rustig is het opeens, op het saaie af. Even ademhalen.’’ Dat gevoel bekroop Marleen Stikker toen de Amerikaanse oud-president Donald Trump van Facebook, Twitter en Instagram werd gegooid. ,,Terecht of niet, het toonde vooral aan dat die bedrijven te veel macht hebben. Wie is Twitter om dit te besluiten? Jack Dorsey, de ceo van Twitter, zei het zelf ook: We willen eigenlijk deze macht niet. Het is niet aan ons.’’