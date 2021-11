Waarom een Raspberry Pi leuk is voor Black Friday of Sinterklaas

De Raspberry Pi is een kleine minicomputer gebaseerd op een zogeheten ARM-processor die je voor een paar tientjes kunt aanschaffen. De Raspberry Pi bestaat sinds 2012 en is in verschillende versies uitgebracht. Het laatste en krachtigste model is de Raspberry Pi 4 uit 2019.



Het apparaatje werd oorspronkelijk ontwikkeld aan de Universiteit van Cambridge en was bedoeld voor educatieve doeleinden. En dat is eigenlijk nog steeds zo. Bijna niemand zal dit aanschaffen als vervanging van een laptop of desktopcomputer. Een Raspberry Pi is echt voor mensen die van nature al best handig zijn met computers en laagdrempelig hun eerste computerprojectje willen bouwen.

Je kunt namelijk tal van leuke functies ontwerpen met deze betaalbare minicomputer. Hierdoor is de Raspberry Pi ook geschikt voor kinderen, voor gebruikers in derdewereldlanden, voor studenten en hobbyisten. Zo kunnen ze programmeren met bijvoorbeeld Python of Scratch. Bij die laatste doe je dat aan de hand van codeblokken.

Geen Windows of macOS

Belangrijk om te weten is dat je geen Windows of macOS op een Raspberry Pi kunt draaien. Je maakt in plaats daarvan gebruik van Linux of andere besturingssystemen. Dat systeem schrijf je op een microSD-kaart die je eenvoudig in de minicomputer steekt.

Het meest gebruikte OS is Raspberry Pi OS (voorheen Raspbian) ontwikkeld door Raspberry Pi zelf, maar er zijn heel veel andere besturingssystemen verkrijgbaar voor de Raspberry Pi voor allerhande doeleinden. Een leuk voorbeeld daarvan is RetroPie om oude videogames te draaien, of EmuELEC om er een mediaspeler van te maken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ledlampjes, alarmen en wifi

Een van de eerste dingen die beginnende Raspberry Pi-bezitters veelal leren is hoe je een ledlampje kunt aansturen. Dat klinkt misschien wat suf, maar als je dit zelf voor elkaar krijgt, geeft het een magisch gevoel.

In de praktijk betekent dit dat je een eenvoudig led-circuit gaat bouwen met behulp van een breadboard (een plastic bordje dat gebruikt wordt om elektrische schakelingen op te bouwen), twee leds, twee weerstanden (elektrische componenten) en daartoe geschikte bedrading. Zo leer je enerzijds omgaan met programmeertaal Python en anderzijds hoe je veilig componenten zoals leds en weerstanden aansluit.

Zoemer

Erg leuk en populair is het aansturen van een bewegingssensor met een zogenaamd Piezo-zoemeralarm. Ook hiermee leer je als gebruiker programmeren met Python en de basisprincipes van het werken met externe hardware.

Voor dit redelijk eenvoudige Raspberry Pi-project heb je een willekeurig Pi-model, een passieve infraroodsensor, een (Piezo)-zoemer, een enkele weerstand, bedrading en eventueel een breadboard nodig.

En je zou het misschien niet verwachten, maar de Raspberry Pi kan ook dienstdoen als een draadloos wifi-toegangspunt door hem te laten fungeren als router. Je zult er waarschijnlijk niet het snelste internet mee bewerkstelligen maar het is een leuk project.

Weerstation, NAS, domotica, muziek maken

Er zijn nog tientallen andere mogelijkheden waarvoor je de Raspberry Pi kunt inzetten. Denk aan het ontwerpen van een heus weerstation, animeren, een spel ontwikkelen, geluid en muziek coderen, het creëren van een NAS, het maken van een advertentieblocker of het aansturen van domotica.

Met een beetje googelen vind je vaak al handleidingen voor hoe je dit soort dingen moet doen. En je kunt het nog complexer maken in combinatie met een 3D-printer. Zo zijn er zelfs mensen die een eigen gaminghandheld hebben gemaakt door de behuizing te printen en met een Pi en andere apparatuur te vullen.

Bekijk hieronder onze video’s op techgebied:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.