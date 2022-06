Waarom je soms beter geen abonnement kunt afsluiten via je iPhone

Sluit jij je app-abonnementen af via de App Store van Apple? Dat kan je zomaar onnodig extra geld kosten. Dit is waarom je een abonnement soms beter rechtstreeks via de website van de appmaker kunt afsluiten.

Als je een abonnement via de App Store afsluit, betaal je mogelijk meer dan wanneer je datzelfde abonnement rechtstreeks aangaat via de appmaker. Sommige bedrijven brengen namelijk extra kosten in rekening omdat zij een deel van de opbrengst moeten afdragen aan Apple.

Dat zit zo: Apple rekent maximaal 30 procent commissie over de inkomsten die appontwikkelaars binnenkrijgen via de App Store. De iPhone-maker wil daarnaast niet dat apps gebruikmaken van andere betaalmethodes dan die van Apple zelf. Daarom werd een aantal jaren terug bijvoorbeeld de populaire game Fortnite uit de App Store verwijderd.

De techgigant heeft inmiddels wel toegezegd dat het alternatieve betaalmethodes voor datingapps gaat toestaan, nadat het door de Autoriteit Consument en Markt op de vingers werd getikt. Eerder mochten bedrijven ook niet verwijzen naar hun eigen website om een abonnement af te sluiten, maar Apple is sinds vorig jaar toch overstag in het geval van reader-apps. Dat is een categorie waar ook Spotify en Netflix onder vallen.

Meer kwijt in de App Store

Voor een YouTube Premium-abonnement voor één persoon betaal je op moment van schrijven 15,99 euro per maand via de App Store. Maar surf naar YouTube en sluit daar zelf het abonnement af, en het kost je maar 11,99 euro per maand. Je krijgt precies hetzelfde, maar betaalt er minder voor. Als je het abonnement via de website afsluit ontvang je bovendien een gratis, maandlange proefperiode, iets dat binnen de app niet wordt aangeboden.

Spotify en Netflix niet meer via Apple af te sluiten

Een aantal bedrijven probeert de hogere prijzen in de App Store te omzeilen door simpelweg geen abonnementen meer aan te bieden via iOS-apps. Zo was Spotify Premium via de App Store een aantal jaren terug 3 euro duurder dan hetzelfde abonnement via de website van Spotify zelf.

Op Android verwijst de app nu automatisch door naar de website van Spotify zodra je een abonnement wilt afsluiten. De muziekstreamingdienst heeft daarnaast aangekondigd dat het Google Play als betalingssysteem gaat aanbieden in de app.

Vanwege de hoge commissie en het niet mogen doorlinken naar de website, is het nu niet langer mogelijk om abonnee te worden via de iOS-app van Spotify. Er verschijnt dan de tekst: ‘Je kunt in de app niet upgraden naar Premium. Tsja, wij vinden het ook niet ideaal.’ Ook Netflix besloot eerder al hetzelfde te doen.

Weet je niet zeker of je wel de Apple App Store wilt gebruiken of toch liever Googles alternatief gebruikt? Op BestGetest lees je welke telefoon het beste bij jou past.

Lang niet alle appmakers kunnen zich dit permitteren, aangezien een groot deel van de betalende gebruikers via de App Store binnenkomt. Bedrijven kiezen er daarom soms voor om de prijzen van hun apps in de App Store naar boven aan te passen, om zo de commissie die ze aan Apple moeten betalen te compenseren.

Niet alleen nadelen

Het afsluiten van abonnementen via de App Store heeft ook voordelen. Zo is het in sommige gevallen mogelijk om via de App Store per maand te betalen, terwijl je via de eigen website van de app gelijk voor een heel jaar moet neertellen. Dit is onder andere het geval bij wachtwoordmanager 1Password. Voor 3,99 euro per maand kun je een abonnement afsluiten op je iPhone. Via de website kost dat iets meer dan een euro per maand minder, maar je moet dan wel gelijk voor twaalf maanden aftikken.

Hoewel de bekendere apps over het algemeen betaalmethodes als iDeal of PayPal ondersteunen, zijn er genoeg internationale abonnementsdiensten waarvoor een creditcard vereist is. Als je geen creditcard hebt, kun je in dat geval via de App Store alsnog een abonnement afsluiten met Apple Pay. Dat je hiervoor wel extra moet betalen, is soms dus onvermijdelijk.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.