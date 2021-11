Waarom je voorlopig geen 8K-televisie hoeft te kopen

Terwijl 4K-televisies langzaam de standaard aan het worden zijn in huiskamers, bieden bedrijven als Sony, Samsung en LG alweer 8K-schermen aan. We leggen uit waarom je (nog) niet zo’n nieuw, duurder scherm hoeft te halen.

Als je de afgelopen jaren een nieuwe tv hebt gekocht, was dat waarschijnlijk een 4K-model. Bij 4K, ook bekend als Ultra HD, worden vier keer zoveel pixels getoond als bij een oudere Full HD-televisie.

Inmiddels zijn we beland bij 8K, dat viermaal meer pixels heeft dan 4K. Je scherm bestaat hiermee uit maar liefst 33.177.600 minuscule pixels. Dat levert een beeld op dat zestien keer scherper is dan bij Full HD, waardoor je nog meer details kunt zien.

Is meer altijd beter?

Een hogere resolutie is altijd beter, zou je denken, maar dat is niet per se het geval. Het verschil tussen 4K en 8K is namelijk niet zo makkelijk waar te nemen voor het menselijk oog. Of je moet heel dicht op het scherm gaan zitten, of een grotere televisie in huis halen om wat verschil te zien.

Al denken sommige onderzoekers dat mensen het verschil wel relatief makkelijk opmerken. Bij een proef van hoogleraar YungKyong Park voor een universiteit in Seoul kregen 120 proefpersonen dezelfde verzameling van zestien afbeeldingen en drie video’s te zien op een 4K-tv en een 8K-tv. Beide toestellen waren even helder ingesteld en stonden op ongeveer 2,75 meter afstand. De proefpersonen dachten dat de 8K-beelden er gemiddeld 35 procent beter uitzagen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Op dit moment nagenoeg zinloos

Op dit moment is er nagenoeg geen 8K-content om te bekijken. Netflix, Disney+, Amazon Prime en andere streamingdiensten bieden films en series aan in hooguit een 4K-resolutie. YouTube en Vimeo hebben een handjevol 8K-filmpjes beschikbaar, maar die zijn meer als proefbeelden bedoeld.

8K-televisies beloven wel upscaling, een techniek waardoor beeld met een lagere resolutie wordt opgeschaald tot een beeldvullend geheel en wordt aangevuld door allerlei slimme algoritmes. Maar wil je het meeste uit een 8K-televisie halen, dan moet de video in 8K zijn opgenomen. Sommige films zijn wel in 8K opgenomen, maar blu-ray-schijfjes kunnen die hoeveelheid data niet aan.

Stevige internetverbinding vereist

Een andere uitdaging voor 8K-tv’s is internet. Om 8K te streamen, moet je over een stevige internetverbinding beschikken met meer bandbreedte. Die kost extra geld en dat is de reden waarom veel tv-zenders bijvoorbeeld nog niet in 4K uitzenden. De eerste partijen die 8K aanbieden, zullen waarschijnlijk streamingdiensten als Netflix zijn.

De meeste bedrijven die 4K-content streamen, raden een internetverbinding aan met een downloadsnelheid van 20Mbps. Vermoedelijk heb je voor 8K minstens zo’n 40 tot 50 Mbps nodig.

Tenslotte betaal je over het algemeen substantieel meer voor een 8K-tv dan voor een 4K-tv. Er is een paar relatief betaalbare 8K modellen, maar die zijn 55 inch. En een 55 inch 8K-tv is vrij nutteloos, omdat het verschil pas echt duidelijk is bij nog grotere schermen.

8K is zeker niet volslagen ridicuul

8K meteen afdoen als gimmick is ook niet terecht. Zeker in presentatie-omgevingen, vliegtuighallen of conferentiezalen kan een grote televisie met 8K-ondersteuning handig zijn. Voor fotografen en designers die hun beelden en creaties op een zo groot mogelijk scherm zo scherp mogelijk willen laten zien, geldt hetzelfde. Maar voor de meeste huiskamers is het de komende jaren nog helemaal niet nodig om een 8K-televisie neer te zetten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.