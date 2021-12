Waarom jongeren inmiddels liever WhatsAppen dan bellen

Miljoenen­deal voor twaalfde team CDL nog steeds niet beklonken

Er is nog steeds geen twaalfde team gevonden om deel te nemen aan de Call of Duty League (CDL). Hoewel er onderhandelingen gaande zijn, is de witte rook nog nergens te bekennen. Dat begint een probleem te worden, want over ongeveer anderhalve maand begint de liga aan het nieuwste seizoen.

4 december