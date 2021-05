Waarom Twitch-streamers ineens massaal uitzenden vanuit opblaasbadjes

Twitch is al jarenlang een plek waar gamers hun spellen live kunnen uitzenden, zodat kijkers kunnen meegenieten van hun speelplezier. Vaak is dat best gewoontjes: centraal staat het gamebeeld, met in een hoekje een webcam waarop de gamer te zien is.

Steeds meer streamers gooiden het in de afgelopen maanden over een andere boeg. Ze trekken een zwembroek of bikini aan, blazen een zwembadje op en zenden zichzelf uit terwijl ze bijvoorbeeld kletsen met kijkers. In veel gevallen wordt er niet gegamed - de presentator staat centraal.



Afgelopen week voegde Twitch daarom een nieuwe categorie toe aan zijn site: ‘Pools, Hot Tubs, and Beaches’. Daarmee geeft de site een plekje aan het groeiende aantal videomakers die zogeheten ‘hot tub-streams’, ofwel zwembadstreams uitzenden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Videomakers op Twitch zijn altijd op zoek naar nieuwe manieren om zich te onderscheiden, waarvan de zwembadvideo’s het zoveelste voorbeeld zijn. Eerder waren ook ASMR-video’s in opmars op het platform, waarbij streamers zachtjes in de microfoon fluisteren of ritselende geluiden maken.

Bikini’s kijken

Zo’n zwembadstream trekt buitengewoon veel kijkers, vertelde streamer XoAeriel onlangs nog aan de gamesite Kotaku. Toen was ze één van de eersten met een opblaasbadje. ,,Het aantal kijkers schoot al snel omhoog en mijn aantal volgers groeide ook rap.”

Quote Mensen vinden het leuk om naar mooie vrouwen in bikini’s te kijken Spoopy Kitt, Twitch-streamer

,,Het wordt steeds lekkerder weer en mensen krijgen de lente in hun bol”, zei Spoopy Kitt tegen dezelfde gamesite. ,,Mensen vinden het leuk om naar mooie vrouwen in bikini’s te kijken, en zelf vind ik het leuk om te dollen in een bad. Het is een win-win-situatie.”

Reclame bij zwembadstream weggehaald

De streams zijn echter niet zonder controverse. Twitch verwijderde advertenties bij de uitzendingen van streamer Amouranth, nadat ze in haar bikini in beeld was geweest. Volgens de site waren deze beelden ‘niet advertentie-vriendelijk’.

Het weghalen van de reclame bleek een fout te zijn, aldus een woordvoerder van Twitch tegenover The Verge. ,,We hebben er niet aan gedacht getroffen videomakers te contacteren.” De reclamemogelijkheden van Amourant zijn weer hersteld, hoewel haar zwembadvideo’s niet meer terug te vinden zijn.

‘Het is niet verboden om sexy te zijn’

Twitch schrijft op zijn blog dat de voorwaarden van de streamingsite niet gaan veranderen na de opkomst van zwembadstreams. ,,Hoewel we al langer regels hebben tegen seksueel suggestieve content, is het niet verboden om op onze site sexy gevonden te worden. We zullen daarom geen maatregelen nemen tegen vrouwen of wie dan ook op onze dienst omdat ze er aantrekkelijk uitzien.”

Wel neemt Twitch maatregelen tegen kijkers die vrouwen lastigvallen op het platform. En door de zwembadvideo’s een eigen plek te geven, zijn ze voortaan alleen te vinden voor wie er actief naar op zoek gaat.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.