Wachtwoord kwijt of vergeten? Dit moet je doen

Je bent je wachtwoord vergeten of kwijtgeraakt. Dat is niet heel handig, want nu heb je geen toegang meer tot je account(s). En als je je wachtwoorden kwijt bent loop je bovendien het risico dat anderen toegang kunnen krijgen tot je persoonlijke gegevens en bestanden. Dit moet je doen als het jou overkomt.

Je wachtwoord kwijtraken is één van de irritantste dingen die je kan overkomen. Je kunt dit natuurlijk voorkomen door al je wachtwoorden op een velletje papier of in een tekstdocument te bewaren, maar dat is bijna even onhandig als dat het onveilig is. Ben jij jouw wachtwoord kwijt en zoek je een permanente oplossing? Dan kun je dat met een aantal simpele trucs regelen.

Verander je wachtwoord(en)

Om te beginnen is het natuurlijk belangrijk om je wachtwoord(en) te veranderen wanneer je jouw oude bent vergeten. Indien je hetzelfde wachtwoord voor meerdere accounts gebruikt, moet je de wachtwoorden eigenlijk ook voor die accounts wijzigen. Dit doe je in vrijwel alle gevallen via het inlogscherm van de website. Vaak staat er onderin het inlogscherm een knop of link met de tekst ‘Wachtwoord vergeten?’.



Je krijgt op deze manier niet te weten wat je oude wachtwoord was, maar kunt wel direct een nieuwe aanmaken door op de link te klikken die per e-mail wordt toegestuurd. Voer dan ook meteen een sterk wachtwoord in, dat in elk geval moeilijker te raden is dan een cliché als ‘wachtwoord123’. Gebruik ook voor elk account een uniek wachtwoord. Als je steeds hetzelfde wachtwoord gebruikt, hoeft een potentiële hackers namelijk maar één keer jouw wachtwoord te kraken om ook tot al je andere accounts toegang te krijgen.

Maar wat als je (ook) het wachtwoord van je mailbox vergeten bent? Geen paniek, er is waarschijnlijk nog geen man overboord. Soms kun je je account herstellen door je e-mailadres of telefoonnummer in te voeren en een aantal veiligheidsvragen te beantwoorden. Je kunt vaak ook een nieuw wachtwoord aanmaken middels een ander e-mailadres of een telefoonnummer dat je eerder al eens als herstelmogelijkheid hebt ingesteld. Is het met deze stappen nog niet gelukt? Neem dan contact op met de aanbieder van je e-mailaccount.

Wachtwoordmanager

Om te voorkomen dat je het wachtwoord in de toekomst opnieuw vergeet, kun je gebruikmaken van een wachtwoordmanager. Je hoeft dan maar één wachtwoord te onthouden. Voor de honderden tot duizenden wachtwoorden die je daarnaast gebruikt, kun je dan unieke en ingewikkelde wachtwoorden gebruiken. De wachtwoordmanager kan automatisch sterke (en dus veiligere) wachtwoorden voor je genereren én onthoudt ze voor je. Hier vind je een aantal goede wachtwoordmanagers op een rij.



Tweestapsverificatie

Als je dan toch bezig bent om op een veiligere manier met je accounts en wachtwoorden om te gaan, raden we aan om ook tweestapsverificatie, ook wel 2FA genoemd, in te schakelen. Het liefst stel je dit in bij alle accounts waar dit mogelijk is. Dat worden er gelukkig steeds meer. Behalve enkel het invoeren van het wachtwoord, is er dan een tweede methode vereist om in te loggen. Zo maak je het kwaadwillenden nog veel moeilijker om je te hacken.



Tweestapsverificatie kan bijvoorbeeld door middel van een app zoals Google Authenticator of Microsoft Authenticator. Er verschijnen dan steeds nieuwe codes in je scherm die je binnen een bepaalde tijd moet invoeren. Ook het invullen van een code vanuit een sms-bericht behoort tot de mogelijkheden. Je kunt zelfs een bepaald soort USB-stick als 2FA-methode gebruiken, zoals de YubiKey van het bedrijf Yubico. Het nadeel hiervan is dat je deze fysieke inlogsleutel natuurlijk óók kwijt kunt raken.

Let op: zorg wel dat je Google Authenticator niet zomaar van je toestel verwijdert. Zonder deze app heb je namelijk geen toegang tot de codes. En die heb je nodig om in te loggen bij accounts waarbij tweestapsverificatie via de authenticatie-app is ingeschakeld.

