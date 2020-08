Wasmachine nodig? Dit zijn populaire modellen

Gaming en esports steeds belangrij­ker bij voetbal­club PSV

20 augustus PSV is sinds de oprichting in 1913 al meer dan alleen een voetbalclub. Maar wat wellicht niet iedereen weet is dat de Eindhovense organisatie sinds 2016 ook veel tijd (en geld) investeert in professioneel gamen. Hoewel de verbinding tussen sporten en gamen voor velen ver te zoeken lijkt, komen beide werelden bij PSV in ieder geval steeds dichter bij elkaar.