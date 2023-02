Wat is de beste e-reader? En hoeveel kost zo’n digitale bibliotheek? Check hier dé aanraders van dit moment

Een e-reader is een must-have voor boekenwurmen die weinig ruimte hebben om veel boeken te stapelen. Ook qua duurzaamheid (papier- en energieverbruik) kan zo'n toestel tellen. Expert Eric van Ballegoie van technologiesite Tweakers onderwierp verschillende e-readers aan een vergelijkingstest en tipt drie modellen, per budget en type gebruiker.

,,Een e-reader heeft een heel ander soort scherm dan we gewend zijn”, vertelt Eric. ,,Het toestel heeft geen ingebouwde verlichting nodig. Bij gewoon daglicht weerkaatst de e-reader het licht van de omgeving. Dat leest heel natuurlijk, zoals op papier.”

,,De meeste toestellen beschikken ondertussen wel over de mogelijkheid om een achtergrondlicht aan te steken, zodat je ook in het donker kunt lezen. Bij de goedkopere e-readers is dat licht vaak vrij blauw. Zoals geweten, is dat niet ideaal vlak voor het slapengaan.”

De duurdere apparaten passen zich automatisch aan de lichtomgeving aan. ’s Avonds wordt het licht steeds geliger en dat is beter. Wat een e-reader verder goed maakt? ,,De resolutie van het scherm moet hoog genoeg zijn om prettig te kunnen lezen.”

Tegelijk is zo’n toestel veel energiezuiniger dan het scherm van een tablet. ,,Een e-reader verbruikt enkel energie op het moment dat je een pagina omslaat. Zo kan een e-reader vlot meerdere dagen of zelfs weken mee per laadbeurt”, duidt de Tweakers-expert.

In zwart-wit: Kobo Clara 2E

,,Dit is een waterdichte 6 inch e-reader met behuizing van gerecycleerd plastic. Het touchscreen is voorzien van ‘comfortlight pro’-verlichting, waarvan de kleur aanpasbaar is en je ‘s avonds automatisch minder blauw licht krijgt. Dat helpt om beter in slaap te kunnen vallen.

De Clara 2E heeft 16 GB geheugen aan boord en kan, behalve e-books, ook luisterboeken afspelen via bluetooth. Kobo ondersteunt onder andere EPUB, EPUB3, MOBI, PDF en HTML. Boeken kunnen overgezet worden via usb of wifi.

Kobo verkoopt e-books via zijn eigen winkel, maar je kunt ook bij Bol.com gekochte e-books direct naar de reader toesturen.”

Kobo Clara 2E.

In kleur: PocketBook Color

,,Vrijwel alle e-readers kunnen alleen grijstinten weergeven, en voor het lezen van normale boeken is dat prima. Ben je een fan van boeken met veel afbeeldingen, zoals comics, dan is een kleurenreader fijn. De PocketBook Color is dan een goede optie.

Deze compacte 6 inch reader heeft een kleurenscherm. Verwacht hiervan geen spetterende kleuren zoals op een telefoon of televisie. Bij e-readers blijven de kleuren altijd wat flets.

De PocketBook Color kan uiteraard ook normale boeken weergeven en kan eveneens audioboeken afspelen. Wil je voor het lezen van comics liever een groter kleurenscherm, dan is de PocketBook Inkpad Color eigenlijk nog beter geschikt. Deze heeft een 7,8 inch scherm met een hogere resolutie, maar is ook 100 euro duurder dan de normale PocketBook Color.”

PocketBook Color Zilver.

