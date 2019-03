Wat is er toch gebeurd met de koptelefoon-aansluiting op smartphones?

Het is een oververhitte discussie op internet: is een 3,5mm-aansluiting (een ‘headphone-jack, waarmee je bijvoorbeeld oortjes kan aansluiten op je telefoon) een pluspunt voor een smartphone? Tweakers duikt in de statistieken.

Quote Wordt de 3,5mm-jack een ‘pauperplug’? Vorig jaar leek zich een trend af te tekenen: de duurste smartphones hebben de ingang niet meer, goedkopere smartphones wel. Apple trok dat door naar de tablets: de iPad Air, iPad Mini en iPad 2018 hebben hem wel, nieuwe en dure iPad Pro’s juist niet. Wordt de headphone-jack een ‘pauperplug’, een aansluiting voor mensen die geen geld hebben of niet overhebben voor bluetooth headsets?

60 procent heeft de aansluiting

Het aantal smartphones zonder headphone-jack blijkt gelijk gebleven. Er zijn iets meer smartphones onder de 500 euro zonder aansluiting, maar daarbij gaat het vaak om onbekende merken.

Volledig scherm Headphone-aansluiting, wie heeft hem nog? © Tweakers Boven de 500 euro stuwen LG en Samsung met z’n tweetjes de cijfers op. Beide fabrikanten houden vast aan de aansluiting én brachten meer telefoons uit voor het hogere segment dan vorig jaar. Ook Huawei deed met de Honor View 20 een duit in het zakje in de hogere prijsklasse. Daardoor is bijna 60 procent van de nieuwe luxe smartphones voorzien van de aansluiting. En dat terwijl iedereen dacht bij de aankondiging van de iPhone 7 dat het tijdperk van de jack voorbij was.

Wisselvallig

Er is behalve Apple geen enkel merk dat de aansluiting op alle apparaten weglaat. En Apple doet dat, zoals gezegd, alleen op iPhones, niet op iPads. De trend van het weglaten van de aansluiting begon 2,5 jaar geleden, maar fabrikanten zijn duidelijk nog aan het experimenteren.



Volledig scherm OnePlus 6 en 6T. De 6T heeft links van de usb-poort veel meer gaatjes, maar die hebben geen functie. © Tweakers

Zakelijke beslissing

Het is ook een logische, zakelijke beslissing om de aansluiting weg te laten. Nu de smartphonemarkt sinds een paar jaar stagneert, kijken fabrikanten naar andere manieren om inkomsten te genereren. Tablets en smartwatches zijn voor slechts enkele bedrijven echt de moeite waard, maar op het gebied van audio liggen er duidelijk kansen.



Apple heeft zijn AirPods, Samsung zijn Gear IconX en Galaxy Buds, Huawei heeft FreeBuds en AM61-sportoortjes, OnePlus heeft Bullets Wireless, Google zijn Pixel Buds en Sony is natuurlijk al decennialang een grote naam op het gebied van audio. De WH1000XM3 is een van de populairste koptelefoons. Kortom, elke grote fabrikant die de jack weglaat, heeft een bluetoothaudioproduct in de verkoop.

Volledig scherm Huawei Mate X. Zonder headphone jack © Tweakers

De markt voor bluetoothaudioproducten groeit hard en als je een product extra kunt verkopen met veel marge, moet je dat niet nalaten. Of is er een keerzijde? Kopen veel mensen die telefoons níet omdat de 3,5mm-aansluiting ontbreekt?

Het is lastig daar cijfers van te achterhalen. Voor Apple is het een no-brainer: de eigen Airpods (waarvan de tweede versie eergisteren werd aangekondigd) verkopen als een dolle en veel mensen zijn daar dik tevreden over. Bovendien is de trekkracht van het Apple-ecosysteem enorm. Daarbij hechten veel mensen aan betaalde apps of progressie in games die vaak niet zomaar naar een ander besturingssysteem zijn mee te nemen, maar wel naar een nieuwe iPhone.

Android

Op Android ligt dat totaal anders. Natuurlijk, de Samsung Galaxy Buds werken misschien iets beter met Samsung-telefoons dan met die van andere merken, maar veel bluetoothaudioproducten zijn niet afhankelijk van een bepaald merk. Het weglaten van de jack leidt daardoor niet automatisch tot meer verkopen van de eigen draadloze oortjes, terwijl er misschien wel klanten weglopen die per se een eigen headset willen aansluiten zonder een dongle te hoeven gebruiken.

Volledig scherm © EPA

Die rekensom heeft kennelijk geen ondubbelzinnig antwoord, ook al omdat er zoveel meer factoren meespelen in aankoopbeslissingen, zoals design, software, camera, prijs, marketing en nog veel meer. Dat zal de reden zijn voor de experimenten bij fabrikanten; alleen door ermee te spelen is te zien wat het effect is van dat ene gaatje.

De tijd dat fabrikanten konden aankomen met smoesjes over ruimte en design, is echt voorbij. We hebben in de afgelopen 2,5 jaar gezien dat het weglaten van de aansluiting een zakelijke ontwerpbeslissing is. Dat zich na deze tijd nog geen duidelijk beeld heeft afgetekend, valt op. In diezelfde periode verdween het 16:9-scherm van vrijwel alle nieuwe smartphones. De inkeping in het scherm kwam en is nu al alweer bijna weg. De frontcamera zit bij moderne smartphones in een druppelnotch, achter een gat in het scherm of in een mechanisme met een al dan niet automatische slider.