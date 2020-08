Welke foto's van Zwarte Piet mag je nog op Facebook zetten? Dit zijn de regels

Als Facebook en Instagram van hun gebruikers een melding krijgen over stereotyperende foto’s, tekeningen en filmpjes met Zwarte Piet, kunnen die worden verwijderd. Gebruikers die de foto’s plaatsen en hier regelmatig mee de fout in gaan, kunnen uiteindelijk worden geblokkeerd.

Facebook zet expliciet in op het wereldwijd verwijderen van antisemitische berichten en uitingen van het fenomeen blackface. ,,Deze stereotypen zijn discriminerend en kwetsend.’’ Facebook vindt het niet aanvaardbaar dat mensen zich gediscrimineerd of onveilig voelen door bepaalde berichten. ,,Sinterklaas is een feest voor iedereen.’’ Beheerders bekijken de beelden van geval tot geval. Een Piet zonder blackface-kenmerken, zoals de schoorsteenpiet en de roetveegpiet, zijn nog wel toegestaan.

Deze afbeeldingen worden niet verwijderd:

- Afbeeldingen van Zwarte Piet waarbij geen sprake is van de combinatie van een geschminkt gezicht en andere stereotiepe kenmerken.

- Een nieuwsfoto van de intocht van Sinterklaas waar alleen maar Zwarte Pieten rondlopen.

- Pieten zonder kenmerken van blackface, zoals roetveegpieten of schoorsteenpieten.

- Afbeeldingen worden verwijderd, tenzij Facebook oordeelt dat het om een uitzondering gaat.

Deze afbeeldingen worden wel verwijderd:

- Een persoon van wie de huid met bijvoorbeeld schmink of schoensmeer donkerder is gemaakt. én is voorzien van andere stereotiepe kenmerken.

- Een familiefoto waarbij een kind bijvoorbeeld bij een Zwarte Piet op schoot zit.

- Een afbeelding van Zwarte Piet met de tekst waarin staat dat Zwarte Piet niet racistisch is.

- Een afbeelding van Zwarte Piet met de tekst dat die de voorkeur heeft boven de roetveegpiet.

