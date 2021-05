Wereldwijd ophef over Whatsapp-regels die dit weekend ingaan: ‘Wij merken er niks van’

Op 15 mei is het zover: dan gelden de nieuwe gebruiksvoorwaarden van WhatsApp, die je vroeg of laat moet accepteren om WhatsApp te mogen blijven gebruiken. Wat staat er in die voorwaarden en hoeveel gaan we er echt van merken? Dat legt ict-jurist Arnoud Engelfriet ons uit.

Wat wil WhatsApp?

Het opvallendste uit de nieuwe voorwaarden is volgens Engelfriet dat WhatsApp data wil gaan delen met andere Facebook-diensten. Facebook zegt zo diensten makkelijker te kunnen koppelen, zoals FaceBook Pay, en het mogelijk te maken op Facebooks Portal-dienst in te loggen met een WhatsApp-account. Facebook bundelt eigenlijk de krachten van zijn diensten om ze allemaal te versterken, zo doet de tekst verwachten.

,,Als bedrijven spreken over gegevens gebruiken om je gebruikservaring te verbeteren, moet je altijd uitkijken”, waarschuwt Engelfriet. ,,Dat is marketingblaat voor ‘advertenties nog intiemer op jouw lijf schrijven’.” Dat is de grootste verandering in de voorwaarden en ook waarom veel gebruikers niet blij zijn. ,,WhatsApp heeft ook altijd tegen zijn gebruikers gezegd dat hun data nooit gedeeld gaat worden, maar dat gebeurt nu dus wel”.

Toch heeft Europa niets te vrezen

,,Om twee redenen geldt dit niet voor Europa. Ten eerste omdat Facebook het toegezegd heeft bij de overname van WhatsApp in 2014 en ten tweede omdat in de privacywet AVG gewoon staat vastgelegd dat je die data niet zomaar mag delen.”

Facebook kreeg in 2017 al een boete van 110 miljoen euro van de EU omdat het toch achter de schermen data aan het delen was. Daar lijken ze hun les van geleerd te hebben, want de voorwaarden die EU-inwoners nu voorgeschoteld krijgen, hebben die regels over datadeling er niet in zitten.

Niet handig aangepakt

Dat Facebook er een beetje een kluif aan heeft om mensen de WhatsApp-voorwaarden te laten accepteren, is dus vooral een kwestie voor gebruikers buiten de EU. Toch merken we er in Europa iets van; de stad Hamburg heeft onlangs nog een noodbevel afgegeven om de vermeende datadeling te stoppen, en de Italiaanse privacy-autoriteit gaf vrij snel na de eerste aankondiging van de voorwaarden een waarschuwing aan het bedrijf omdat het de tekst onduidelijk vond voor de gebruiker.

Arnoud vindt het vervelend dat het zo leeft in de EU terwijl er hier juist niets aan de hand is. ,,Ik snap niet goed waarom ze niet gewoon duidelijk in de bekendmakingen hebben gezet dat de data van EU-burgers niet gedeeld wordt met andere Facebook-onderdelen. Het is een heel persoonlijk product en enorm groot in Nederland, het gaat mensen echt aan het hart wat er met die app gebeurt”. Volgens onderzoek van Telecompaper stond WhatsApp in 2019 op 94 procent van alle Nederlandse smartphones geïnstalleerd.

Gevaar van dit soort ophef

De ict-jurist waarschuwt ervoor dat mensen ,murw geslagen’ kunnen worden door dit soort nieuws. Doordat regelmatig berichten naar buiten komen over schendingen van privacy bedrijven die hun beloften niet nakomen, ‘dat mensen dan op een gegeven moment gaan denken: ‘doe het maar gewoon’’.

