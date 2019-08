Weten hoe hard je fietst met deze fietscomputers

Goeie koopGewoon een rondje fietsen is leuk, voor de strebers onder de wielrenners en mountainbikers is het nog aardiger om precies bij te houden welke prestaties je levert. Daarvoor kun je een sportapp op je telefoon gebruiken, zoals Strava, of kiezen voor een vaste fietscomputer. Je ziet er onder meer de snelheid, de afstand en het calorieverbruik op. Sommige computers houden ook hoogteverschillen bij, leuk voor als je soms een ritje door de bergen of heuvels maakt. Het panel van vergelijkingssite BesteProduct.nl testte negen fietscomputers, met en zonder navigatiefuncties, en selecteerde er drie.