WhatsApp beperkt doorsturen berichten om nepnieuws tegen te gaan

WhatsApp had de limiet in India ingevoerd nadat meerdere mensen waren afgeslacht door opgehitste menigtes. De laatste maanden leidden nepberichten op sociale media in India tot woedende menigtes, klopjachten en doden. Zo vermoordden ongeruste dorpsbewoners in mei vorig jaar op verschillende plekken in het zuiden van het land drie mensen en vielen zij meerdere anderen aan. Ze dachten dat het om kinderlokkers ging, nadat op sociale media berichten rondgingen dat die actief waren in de regio. De politie in India zei later dat daar geen enkel bewijs voor is. Ook daarna vielen er nog doden bij tientallen vergelijkbare incidenten.