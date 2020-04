WhatsApp helpt mee met social distancing met gloednieuwe stickers

Fortnite-ontwikke­laar buigt toch voor Google, game nu ook beschik­baar in Play Store

10:54 Anderhalf jaar nadat de immens populaire game Fortnite al een mobiele versie kreeg die vanaf de website van ontwikkelaar Epic Games te downloaden was, is het spel nu ook beschikbaar in de Google Play Store. Epic Games blijft de app ook buiten de Play Store aanbieden.