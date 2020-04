WhatsApp introduceert videobellen voor acht personen

Dat meldt het goed ingevoerde WABetaInfo. Volgens de site is het bij de testversie van WhatsApp nu mogelijk gesprekken via video of spraak te hebben met meer dan vier deelnemers. De andere leden van de groep moeten ook deze versie van de applicatie geïnstalleerd hebben. Het is niet duidelijk wanneer de functie voor iedereen beschikbaar wordt.



Door het verhogen van de capaciteit is het makkelijker om bijvoorbeeld met de familie te video- of voice-bellen. WhatsApp lijkt vanwege de coronacrisis in rap tempo aanpassingen aan zijn populaire chat-app door te voeren. In de afgelopen weken is bijvoorbeeld het massaal doorsturen van berichten aan banden gelegd om de verspreiding van nepnieuws te beperken.



Los van het coronavirus heeft WhatsApp sinds maart een donkere modus, die zich aanpast aan dezelfde instelling op besturingssysteemniveau.