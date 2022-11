WhatsApp laat je voortaan berichten naar jezelf sturen

Met het nieuwe ‘Message Yourself’ verschijn je in de lijst met contacten die je een bericht kunt sturen. Dat is feitelijk een chat met maar één persoon: alles dat je hier in stuurt, kun je alleen zelf bekijken. Het is ook een snelle manier om dingen van je telefoon naar een computer te sturen, omdat je de verzonden berichten in de desktop-app van WhatsApp kunt openen.