WhatsApp, Tikkie en babyapps meest gedownloade apps van 2018

Op de iPad zijn Netflix, YouTube en Ziggo GO de meest gedownloade gratis apps en zijn Procreate, Duet Display en Baby Monitor 3G de meest gedownloade betaalde apps. Helix Jump, Fortnite, Minecraft, Hitman Sniper, Love Balls en The Room: Old Sins zijn de populairste games.

Apple presenteerde dinsdag ook het jaaroverzicht van zijn streamingdienst Apple Music. God's Plan van Drake is het meest beluisterde lied, voor One Kiss van Dua Lipa en Calvin Harris. Op concurrent Spotify was het precies andersom. Het best beluisterde Nederlandse lied was Blijf bij mij van Ronnie Flex en Maan.