Wil je een goedkope laptop kopen? Deze Acer moet je hebben

Wil je een degelijke laptop kopen zonder de hoofdprijs te betalen, dan is het soms even zoeken. De doorloop van nieuwe laptops is dit jaar bovendien hoog. Wat zijn de beste laptops die je op dit moment voor 500 euro of minder kan kopen?

Niet elke laptop hoeft supersnel te zijn: soms zoek je gewoon een apparaat dat jou kan helpen met kantoor- of schoolwerk. Snelle processorkracht of een nieuwe videokaart helpen je weinig wanneer je het apparaat alleen voor tekstverwerking, internet browsen en andere lichte taken wilt gebruiken. Maar dat betekent niet dat elke budgetlaptop hetzelfde is. Je wilt wel dat het apparaat deze taken snel en goed kan uitvoeren, en de kwaliteit van bijvoorbeeld het toetsenbord, de trackpad, het scherm en de batterij kunnen je gebruikerservaring maken of breken.

BestGetest liep in samenwerking met Tweakers zestien laptops na in het professionele testlab in Amsterdam, allemaal zijn ze verkrijgbaar voor minder dan 500 euro. Bij de tests wordt met speciale meetsoftware gekeken naar de snelheid van onder andere de processor en de harde schijf.

Ook het beeldscherm wordt gecontroleerd op helderheid, kleurechtheid en nog veel meer elementen. Ten slotte worden bouwkwaliteit en accuduur ook bekeken.

De beste: Acer Aspire 5 (A514-54-36AM)

De processor binnen deze laptop is een Core i3-1115G4, de snelste die je onder 500 euro kunt vinden. Dat maakt deze laptop helemaal voldoende voor het mainstream kantoor- en schoolwerk.

Alleen is het werkgeheugen met 8 GB erg weinig. Dat betekent dat je er beter geen zwaardere programma’s op kan gebruiken, zoals fotobewerkingssoftware en grote games. Kleinere games gaan wel, zeker als je vanuit de cloud speelt.

Wat deze laptop een populaire keuze maakt, zijn de aansluitingen: met de HDMI 2.0 kun je een 4K-monitor aansluiten, en die is beter dan de aansluitingen in andere laptops. Ook kun je op deze laptop nog gewoon een internetkabel aansluiten, wat zeldzaam is geworden.

Acer heeft duidelijk bespaard op het toetsenbord. Die geeft wel erg mee als je vrij hard typt, heeft geen vingerafdrukscanner en de toetsenbordverlichting mist. Minstens net zo belangrijk voor onderweg is de accuduur, die bij deze laptop verrassend goed is: bijna 8 uur.

Volledig scherm De Lenovo Ideapad 5 (82FE00PSMH). © Lenovo

De tweede keus: Lenovo Ideapad 5 (82FE00PSMH)

Lenovo Ideapad 5 is wel aan de Acer Aspire gewaagd. Hij bevat dezelfde processor en hetzelfde geheugen, maar is iets minder qua prestaties. Daarvoor krijg je wel iets anders terug, want de accuduur is met 8,5 uur net iets langer dan die van de Acer en het beeld is beter.

De behuizing is niet van metaal, maar van plastic. Dat ziet er misschien niet supergoed uit, maar door de winst qua gewicht kun je ‘m wel uitstekend meenemen. Dat hij een accuduur van 8,5 uur heeft is indrukwekkend voor dit prijssegment en maakt de laptop een fantastisch reismaatje.

Daarnaast heeft de Lenovo Ideapad 5 handige toetsenbordverlichting, voor iedereen die niet blind kan typen en soms ook iets in een schemerige of donkere ruimte moet doen. Ook is er een ingebouwde kaartlezer aanwezig. Wat je daarentegen mist zijn de toch al wat uitstervende ethernetaansluiting en de optie om er eventueel extra geheugen bij te plaatsen.

De Ideapad 5 heeft een HDMI 1.4-aansluiting, wat betekent dat je deze niet in 4K-resolutie kunt gebruiken. Dat maakt deze laptop dan ook vooral heel geschikt voor kantoorwerkzaamheden en surfen, en iets minder voor gamen. Maar dat is sowieso niet waar een laptop in deze prijsklasse voor bedoeld is.

