Woeste bewoner sloopt Ziggo-kast uit zijn gloednieuwe achtertuin: 90 huizen zonder internet

WK Rainbow Six Siege op de valreep toch uitgesteld na sluiting Franse grenzen

4 februari Het was een unicum geweest, maar het eerste grote offline esports-toernooi van 2021 is toch afgelast. Het WK Rainbow Six Siege zou deze maand in Parijs gespeeld worden, maar door het sluiten van de Franse grenzen kampen te veel teams met reisproblemen.