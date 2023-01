Xbox- en PlayStation-controllers moeten gamers met beperking helpen: ‘Er zijn zoveel beperkingen’

Gamen als je een hand mist of je arm niet goed kan bewegen, dat was lang geen vanzelfsprekendheid. Gelukkig hebben gamebedrijven steeds meer aandacht voor deze groep. Xbox had al een speciale controller, nu komt PlayStation ook met eigen hardware. Maar wat zijn de verschillen, en wat heb je nodig?

,,Het is belangrijk dat iedereen moet kunnen gamen”, zegt Paul van der Made beslist. Zijn stichting HiPerks Foundation heeft als doel gamers met een lichamelijke beperking te informeren over de mogelijkheden en contacten te leggen binnen de doelgroep.

Zelf heeft Van der Made een Xbox Adaptive Controller (XAC) bij zijn computer staan, vertelt hij. Hij kreeg enkele jaren geleden een hersenbloeding, waardoor bij hem afasie ontstond (een taalstoornis die het onder andere lastig voor hem maakt om grote stukken te schrijven). Ook verloor hij de kracht in zijn rechterarm.

Toch wilde hij zijn hobby niet opgeven. Gelukkig vond hij daar mogelijkheden voor. ,,Ik heb nu mijn muis zo ingesteld dat ik daar bijna alles mee kan. Voor wat ik niet via de muis kan, heb ik de XAC. Die heeft grote knoppen waar ik met mijn voet op kan tikken.”

De nieuwe controller van PlayStation

PlayStation, de grote concurrent van Xbox, paste al zijn games aan voor spelers met een beperking, maar pas dit jaar kondigde het bedrijf aan dat het óók een eigen besturingsapparaat gaat maken. Die staat voorlopig bekend als Project Leonardo en ziet eruit als een soort grote vliegende schotel.

,,Ik hoop dat die na de zomer of volgend jaar uitkomt”, zegt Van der Made. ,,We weten al wel iets over wat-ie kan doen, alleen heb ik hem zelf nog niet kunnen testen. Maar ik ben heel blij dat hij er komt.”

Wat Van der Made wel al opvalt: ,,Er zitten veel verschillende knoppen op, waaronder ook een verstelbare joystick. Je kan duidelijk gemakkelijk met de stomp van een arm op die knoppen drukken. Sowieso is het echt meteen een volledige controller met heel veel knoppen die je kan verwisselen, terwijl de XAC meer een startpakket is. Je bent met Project Leonardo zo te zien in één keer klaar.” En mocht je toch extra apparaten willen toevoegen, dan zijn daar vier aansluitingen voor.

Alles aansluiten op de Xbox-controller

De XAC wordt daarentegen geleverd als een soort panel met twee hele grote drukknoppen, een viertal pijltjes, een paar startknoppen en héél veel aansluitingen. Wil je meer dan alleen die opties, dan zal je die er bij moeten kopen. ,,Het panel an sich kost 90 euro, daar komt dus nog wat bovenop.”

Tegelijkertijd is dat óók het grote voordeel van de XAC. ,,Je kan zoveel knoppen en joysticks toevoegen als je wil, en ze precies op de juiste plek zetten waar je ze nodig hebt. Er zijn heel veel verschillende beperkingen. Als je alleen met je elleboog kan klikken, dan moet de knop op een andere plek zitten dan wanneer je bijvoorbeeld je pols niet kan gebruiken.”

Bovendien kan de XAC worden aangesloten op een pc. Of de PlayStation-controller dat kan, is nog niet bekend. In sneltreinvaart legt Van der Made ook uit wat je zoal kan aansluiten op zo'n XAC: andere bedrijven ontwikkelen extra's zoals de Razer Orbweaver, een panel met knoppen, polssteun en pijltjes aan de zijkant. ,,Al bleek dat voor mij niet ideaal. Als de pijltjes aan de zijkant een joystick waren geweest, had ik 'm kunnen gebruiken om met m'n duim te kunnen lopen in games. Nu kan je er alleen mee selecteren.”

Nintendo heeft nog geen toegankelijke controller

Maar wat als je geen Xbox, PlayStation of pc gebruikt om mee te gamen? ,,Ik had gehoopt dat Nintendo wel sneller zelf met iets zou komen. Xbox en PlayStation zijn toch meer voor de echt actieve gamers, terwijl Nintendo een veel bredere doelgroep heeft.”

Helaas, maar er kwamen gelukkig wel alternatieven op de markt, de afgelopen jaren. De bekendste is de Hori Flex Controller, die erg lijkt op de Xbox Adaptive Controller. ,,Je kan daarmee ook de knoppen aanpassen, door dat kastje aan te sluiten op andere apparaten.”

Zelf vond hij een andere oplossing: ,,Ik heb met een 3D-printer een blokje geprint waarmee je de linker- en rechtercontroller van de Nintendo Switch dicht aan elkaar kon plakken. Zo kon ik met één hand spelen.”

Wat is de ideale besturing voor een game?

In een ideale wereld ‘zou je games met je hersenen kunnen besturen’, verzucht Van der Made. ,,Er zijn nu wel wat mogelijkheden om het met je ogen te doen, als je verlamd bent, maar dat is nog best lastig.”

Voorlopig droomt hij vooral van een combinatie van de XAC en de nieuwe controller van PlayStation. Ze doen ook al veel goed, ziet hij. ,,Ze hebben bijvoorbeeld allebei de mogelijkheid om een copiloot toe te voegen, dus dat iemand naast je mee kan helpen. Maar ik mis bijvoorbeeld nog het vermogen om een muis op de controller aan te sluiten, dat zou voor mij ideaal zijn.”

Uiteindelijk is het goed dat bedrijven hieraan werken, benadrukt hij. ,,Xbox en PlayStation zijn nu nog heel erg bezig met mensen die hun handen niet kunnen gebruiken. Maar er zijn bijvoorbeeld zoveel andere armbeperkingen. We zijn er nog lang niet.”

