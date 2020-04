YouTube lanceert filmfestival in samenwerking met festivals van Cannes en Venetië

Van 29 mei tot 7 juni is op YouTube het We Are One: A Global Film Festival te zien. Tijdens die tien dagen zullen er op youtube.com/weareone verschillende langspeelfilms, kortfilms en documentaires gratis te zien zijn, zonder advertenties. Ook kunnen kijkers genieten van muziek, comedy en panelgesprekken.



Het festival zal putten uit de programmering van 20 belangrijke filmfestivals, die hun evenement in rook zagen opgaan: onder meer het Tribeca Film Festival, het Filmfestival van Cannes, het Sundance Film Festival en het Filmfestival van Venetië doen mee. In de komende weken zal de definitieve programmatie duidelijk worden.