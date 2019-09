YouTube-ster betaalt schadevergoeding aan families dode en gewonde na stunt

Het gaat om Ms Yeah, die ruim 7,5 miljoen abonnees heeft op de videosite. Ze staat vooral bekend om kookvideo's waarin opmerkelijke methodes worden gebruikt. Zo ook de geïmiteerde video die leidde tot de dood van een meisje en zware verwondingen bij een ander meisje, meldt BBC News.



In de video maakte de YouTuber popcorn in een blikje. Daarbij gebruikte ze alcohol om een kleine ontploffing in gang te zetten. De meisjes deden dat niet goed na, waardoor de hele kamer ontplofte. Een meisje overleed ter plekke, het andere ligt met zware brandwonden in het ziekenhuis. Ze moet zeer waarschijnlijk cosmetische ingrepen ondergaan om haar gezicht en handen te herstellen.