YouTube verwijdert beelden die gewelddadige gebeurtenissen verheerlijken

Sierd de Vos nieuwe commenta­tor in FIFA 2020

17:54 Sierd de Vos wordt de nieuwe commentator in het voetbalspel FIFA 2020. Hij zal in het spel Evert ten Napel en Youri Mulder vervangen die tot de editie van 2019 te horen waren. Hoewel de betrokken partijen het nog niet officieel kunnen bevestigen, hebben bronnen aan deze website bevestigd dat De Vos in de nieuwe editie van het spel de commentator is.