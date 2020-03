YouTube ziet kijkcijfers kook- en studievideo's pieken

Dutch League Defusekids verslaat Team THRLL en treft PSV Esports in finale Dutch League

12:39 Het is Defusekids gelukt om zich te plaatsen voor de finale van de Nederlandse League of Legends-competitie, de Dutch League. In de halve finale zette het team Team THRLL met 2-0 opzij waardoor een rematch tegen PSV Esports in de eindstrijd op het programma staat.