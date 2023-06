Zet Apples nieuwste vondst ons leven weer op zijn kop? ‘Einde van computers zoals we die kennen’

Schoonmaaktip Schermen, toetsenbor­den en de afstandsbe­die­ning: met deze (onverwach­te) tips wordt het schoon

Een plakkende afstandsbediening, een beeldscherm met vingerafdrukken. Hoe maak je apparatuur het beste schoon? Schoonmaakexpert Marja Middeldorp helpt in deze rubriek om alledaagse problemen op te lossen, want het huis kan eens in de zoveel tijd wel een grote beurt gebruiken.