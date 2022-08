Zo deel je zo min mogelijk persoonlijke data met Facebook

Ondanks dat steeds meer mensen hun Facebook-account vaarwelzeggen, zijn er wereldwijd nog altijd 2,91 miljard maandelijkse actieve gebruikers, een stijging ten opzichte van vorig jaar. In Nederland is het aantal dagelijks actieve bezoekers met zes procent gedaald, maar wordt de app alsnog door 6,9 miljoen mensen gebruikt.

Klik op ‘Kijken en bewerken’ om te zien wat er wordt gedeeld. Een nieuw venster toont de informatie waartoe elke app toegang heeft; hier stel je in of apps bijvoorbeeld je tijdlijnberichten, vriendenlijst of statusupdates kunnen inzien.