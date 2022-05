Zo draai je Android-apps op je Windows-pc

Het kan zijn dat je verslingerd bent aan die ene Android-game of -app waar je zo fijn op je mobiele telefoon mee werkt. En soms zou je willen dat je die app(s) op een groot scherm, op een ‘gewone’ computer zou kunnen ervaren.

Het goede nieuws: dat kan. Er zijn verschillende manieren om Android-apps te draaien via Windows op een pc.

Spiegel je (Samsung-)telefoon

Een van de snelste, makkelijkste maar zeker niet meest ideale manieren is het gebruik van de app Microsoft Phone Link. Hiermee kun je een Samsung-toestel koppelen aan je pc met feitelijk twee functies: het spiegelen van je telefoonscherm op de desktop van je pc en het streamen van individuele apps.

Sommige andere telefoons werken ook hiermee, maar Samsung is het beste geoptimaliseerd voor de app. Je downloadt Phone Link op je pc en Link for Windows op je smartphone.

Het streamen van apps is suboptimaal omdat het beeld minder mooi kan overkomen en er vaak sprake is van vertraging. Sommige apps hebben daar overigens veel minder last van dan anderen.

Gebruik een Android-emulator

Wanneer je Android-apps wil draaien óp je pc kun je een Android-emulator gebruiken zoals BlueStacks 5. Deze geeft je na installatie toegang tot de Play Store op je computer. Download de app die je wil en het programma maakt een snelkoppeling op je Windows-bureaublad.

Wil je heel graag specifieke Android-games op een pc spelen, dan zou je BlueStacks X kunnen installeren; deze cloud-oplossing laat je games streamen zonder dat je ze eerst hoeft te downloaden. Zo bespaar je de nodige opslagruimte. Bovendien wordt de game van een krachtig apparaat gestreamd, zodat hij beter loopt dan op je wellicht wat oudere pc.

Wil je een volledige Android-ervaring, dan is Genymotion een optie. Er is een gratis versie die je kunt downloaden voor persoonlijk gebruik en een betaalde versie voor ontwikkelaars. Daarnaast dien je VirtualBox te downloaden aangezien die twee programma’s met elkaar ‘praten’. Als je een account hebt aangemaakt kun je kiezen uit verschillende sjablonen en via het plus-pictogram selecteer je een apparaat dat je wilt emuleren. Handig is vervolgens om de Play Store toe te voegen, waarna je de apps kiest die je wilt installeren.

Dual Booting

Wie het echt serieus wil aanpakken gaat voor zogenaamde Dual Booting. Dit komt erop neer dat je twee verschillende besturingssystemen naast elkaar gebruikt. Bij het inschakelen van de pc kies je dan of je Windows wil starten, of juist Android.

Android is vooral bedoeld voor smartphone-processors, maar Android-x86 is een goede softwareoptie voor op je pc. Deze versie is speciaal voor ‘gewone’ computers aangepast. Je hebt ook functies zoals een launcher, de mogelijkheid om apps te starten in kleinere vensters, het gebruik van thema’s en achtergrondschermen en ondersteuning van apps van derden.

Installeren op een usb-stick

Naast Android-x86 heb je een lege usb-stick nodig en de software UNetbootin. Met UNetbootin kun je Android-x86 naar je flash drive kopiëren en installeren.

Als je nu je computer opnieuw opstart dien je snel op ESC of F12 te drukken en dan verschijnt de zogenaamde Boot to the Boot Device Selection. Dan kun je de externe drive selecteren om Android-x86 te installeren.

Volg de instructies op, kies overal ‘Ja’, en als alles goed geïnstalleerd is kun je je computer voor een tweede keer opnieuw opstarten. Als het allemaal goed is gegaan, gebruik je nu de Google Play Store om alle Android-apps te installeren die je maar wilt.

