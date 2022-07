Zo gaat Netflix kijken of je stiekem je account deelt

Streamingdienst Netflix experimenteert al langere tijd met maatregelen tegen accountdelers, die wellicht extra voor hun abonnement moeten gaan betalen. Nu heeft de streamingdienst bekendgemaakt hoe ze detecteren of je stiekem je wachtwoord aan een verre vriend of familielid hebt gegeven.

Toen Netflix voor het eerst sinds 2011 abonnees kwijtraakte, besloot het bedrijf maatregelen te overwegen tegen accountdelers. Zij zouden immers groei van de streamingdienst in de weg staan: Netflix wil liever dat iedereen die meelift op het wachtwoord van een ander betaalt voor een eigen account.

Daarmee komt het bedrijf terug op uitspraken van directeur en oprichter Reed Hastings, die in 2016 nog coulant was richting gebruikers die accounts met elkaar delen. ,, We moeten ermee leren leven, want er wordt op heel veel manieren ook legitiem met elkaar gedeeld, bijvoorbeeld met je partner of kinderen”, zei hij toen.

Bij een experiment in Costa Rica bleek hoe de maatregelen er wellicht uit komen te zien: wie een extra persoon op een account wil toelaten, betaalt daar drie euro per maand boven op. Hierdoor kan de prijs voor een abonnement oplopen naar maximaal 22 euro per maand.

In Argentinië wordt nu een nieuwe aanpak getest: daar kunnen abonnees een extra huis toevoegen, waardoor meerdere gebruikers vanaf een andere locatie op jouw account kunnen inloggen. Ook daarbij wordt 3 euro extra gerekend.

Zo weet Netflix of jij je account deelt

Bij het nieuwe experiment legt Netflix aan gebruikers uit hoe ze zien of jouw account ook door een ander wordt gebruikt. ,,We kijken naar gegevens zoals ip-adressen, apparaat-id’s en accountacitivteit”, leest de Argentijnse website van de streamingdienst.

Een ip-adres is in feite het woonadres van je computer, smartphone, tablet of smart-tv op het internet. Deze unieke cijferreeks is gebonden aan je locatie, en als je ineens vanaf een ander ip inlogt weet Netflix dat je ergens anders zit.

Je apparaat-id is op zijn beurt de unieke code van je device. Zo kan Netflix zien op hoeveel apparaten tegelijkertijd je bent ingelogd. Vermoedelijk gebruikt Netflix een combinatie van die twee: zien ze een nieuw ip-adres en een nieuwe apparaat-id? Dan is er heel iemand anders ingelogd.

Slecht nieuws voor vakantiegangers en VPN’s

Door strenger naar jouw gebruikte ip-adres te kijken, kan het lastig worden om Netflix te gebruiken op bijvoorbeeld het wifi-adres van een camping of hotel. De streamingdienst denkt dan wellicht dat iemand anders op je account zit, terwijl je in werkelijkheid op je vakantieadres probeert te kijken.

Het zou ook slecht nieuws zijn voor abonnees die via een VPN-dienst het buitenlandse aanbod van Netflix proberen te bekijken. Een VPN verandert je ip-adres naar een ander land, zodat je bijvoorbeeld kan zien wat er in de Verenigde Staten gestreamd wordt. Maar als Netflix strenger naar dat adres kijkt, wordt dat nog verder aan banden gelegd.

Nog steeds een experiment

Het is nog afwachten of bovenstaande regels tot op de letter in Nederland worden doorgevoerd. Op het moment is het nog een experiment, dat ook op een aantal punten afwijkt van de eerdere proef in Costa Rica.

De zoektocht naar maatregelen tegen accountdelers lijkt wel steeds verder uit te breiden. Dát Netflix ook bij ons maatregelen gaat nemen, lijkt daarmee haast onvermijdelijk.

