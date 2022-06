Zo haal je ongewenste software van je telefoon of pc

Bloatware is er in verschillende soorten en maten. Het gaat simpelweg om software die je over het algemeen niet nodig hebt, maar wel al vooraf op je nieuwe apparaat staat. In sommige gevallen vermindert bloatware zelfs de prestaties van je laptop of telefoon. Daarnaast kan bloatware gewoonweg irritant zijn, omdat er vaak terugkerende pop-ups worden getoond.

Hoe herken je bloatware?

Herinner je je niet dat je een programma hebt geïnstalleerd of staat de software al op je apparaat als het voor het eerst opstart? Dan gaat het waarschijnlijk om bloatware. Het is ook mogelijk dat je steeds pop-ups te zien krijgt in je browser of na het opnieuw starten van je apparaat.

Regelmatig gaat het om proefversies van programma’s. Zo staat er soms al een antivirusprogramma geïnstalleerd op je nieuwe computer, waar je na een korte proefperiode toch nog extra voor moet betalen. Bij het opstarten van je pc krijg je direct een melding met de vraag een abonnement af te sluiten, terwijl je zelf misschien wel een heel ander antivirusprogramma wilt gebruiken.

Naast via vooraf geïnstalleerde software komt bloatware ook wel eens gebundeld met softwaredownloads die je zelf uitvoert. Hier moet je mee uitkijken, want bloatware van onofficiële websites kan mogelijk malware bevatten. Ga dus niet te snel door een installatieprogramma heen, en bekijk goed wat voor software er mogelijk nog meer wordt geïnstalleerd. Raadpleeg daarnaast Google om te zien of de bron wel betrouwbaar is.

Kun je ook een apparaat zonder bloatware kopen?

Niet alle fabrikanten leveren evenveel bloatware. Goedkopere merken plaatsen vaak meer bloatware op hun apparaten dan merken uit het duurdere segment, maar dat wil niet zeggen dat een duurder apparaat helemaal geen bloatware bevat.

Met bloatware kunnen fabrikanten namelijk veel geld verdienen. In het geval van een vooraf geïnstalleerde proefversie van een antivirusprogramma heeft de fabrikant van het apparaat een deal gesloten met de softwareuitgever, zodat die laatste meer klanten aan zich kan binden. Regelmatig worden er ook eigen apps van de fabrikant meegeleverd, zoals de Samsung GO-app op je Galaxy-toestel of de muzieksoftware GarageBand op je MacBook.

Verwijder niet alles lukraak

Niet alles wat vooraf op je apparaat geïnstalleerd staat, is daadwerkelijk bloatware. Als je een programma niet herkent, is het slim om even te googelen naar de functie ervan. Het kan inderdaad om bloatware gaan, maar mogelijk is het een belangrijk programma om je systeem goed te laten werken.

Heb je bloatware gevonden die je wilt verwijderen? In de meeste gevallen kun je de bloatware verwijderen via de programma- of appinstellingen van je apparaat.

Windows: Ga naar ‘Start’ en open de ‘Instellingen’. Vervolgens open je ‘Apps’ en daarna ‘Apps en onderdelen’. Hier vind je een overzicht van de geïnstalleerde programma’s. Klik het betreffende programma aan en kies voor ‘Verwijderen’.

Mac: Open de ‘Finder’ en navigeer naar de folder ‘Apps’. Selecteer een programma naar keuze en klik linksboven in je menubalk voor ‘Archief’ en daarna voor ‘Verplaats naar prullenmand’. Als deze optie er niet bijstaat, gaat het waarschijnlijk om een systeemprogramma. Om de app helemaal te verwijderen open je de ‘Prullenmand’ en leeg je deze met de knop rechts bovenin.

Android: Ga naar de instellingen van je smartphone en open ‘Apps’. Doorzoek vervolgens de lijst en verwijder de bloatware. In sommige gevallen is het niet mogelijk om de app te verwijderen als deze door de fabrikant zelf is geïnstalleerd. Je kunt de app dan wel ‘gedwongen stoppen’ om te voorkomen dat de app op de achtergrond draait en zo energie verbruikt of je toestel belast.

iPhone: Op je iPhone staan standaard apps zoals Aandelen, Kompas en Podcasts. Als je deze apps nooit gebruikt, nemen ze onnodig ruimte in beslag op je telefoon. Om ruimte vrij te maken ga je naar je appmenu en houdt je de app naar keuze ingedrukt. In de lijst zie je dan ‘Verwijder app’ staan. Het is niet mogelijk om alle standaard-apps op je iPhone te verwijderen. Onder meer Klok, Wallet en Safari zijn niet verwijderbaar.

