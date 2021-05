Zo leg je het gamen van je kinderen aan banden

Gamen is leuk en de laatste jaren voor veel kids (en volwassenen) uitgegroeid tot een van hun favoriete hobby’s. Dat betekent echter niet dat je kroost uren achtereen achter de spelcomputer - of op de tablet of smartphone mag spelen. Met onderstaande tips organiseer je de speeltijd van je kinderen en zorg je dat het een beetje leuk blijft.

Het afgelopen jaar was voor veel gameproducenten een topjaar. Meer dan ooit werd er gegamed. Door gamers die dat sowieso al deden (alleen nu meer en langer), door nieuwkomers (gamen mocht tenminste nog wél) en door mensen die hun oude liefde weer omarmden. In online games was het bovendien mogelijk om veilig met vrienden tijdens de lockdown af te spreken. Voor je het weten tikken de uren weg en stapelt het huiswerk zich op. Toch kun je als ouders eenvoudig het een en ander inregelen.

Praat met elkaar over gamen

Vooropgesteld: de eenvoudigste manier om gamegedrag onder controle te houden is simpelweg door met je kinderen in gesprek te gaan. Verdiep ze in hun belevingswereld, speel eens een potje Fornite, Mario Kart of Call of Duty samen met ze, en maak duidelijke afspraken. Dat kan vaak al genoeg zijn.

Gaming kan ingezet worden als ontspanning maar ook als beloning; bijvoorbeeld als het huiswerk gedaan is. Vooraf een tijdslimiet bespreken die kinderen zelf in de gaten houden, loont zeer de moeite. Dat maakt ze ook meer bewust van hoe snel de tijd gaat als ze aan het gamen zijn.

Hebben jullie toch meer behoefte aan regulering dan zijn er veel mogelijkheden, want ook de makers van spelcomputers nemen hun verantwoordelijkheid. Zo kun je bij nagenoeg ieder spelsysteem beperkingen inschakelen in verschillende gradaties. Van een oogje in het zeil tot heel streng.

Nintendo Switch

Veilig en verantwoord gamen is al decennialang een stokpaardje voor Nintendo. Voor de Switch werkt het bedrijf met een gratis app, beschikbaar voor iOS en Android. Zoek in de appstore naar Ouderlijk toezicht voor Nintendo Switch, installeer de app op je smartphone en koppel deze aan de Nintendo Switch.

Deze app geeft desgewenst gedetailleerd inzage in welke games je kinderen spelen, en hoe vaak en hoe lang ze gamen. Je kunt leeftijdsgrenzen, online gebruik en interactie met andere spelers reguleren. Kinderen krijgen meldingen wanneer hun speeltijd op is en met de functie ‘Onderbreken’ wordt de game automatisch afgesloten zodra de vooraf ingestelde tijdslimiet is bereikt.

PlayStation

PlayStation kent vergelijkbare functies als de Nintendo Switch, zowel bij de PlayStation 4 als bij de PlayStation 5. Zo kun je instellen tot welke games jouw kroost toegang heeft, een limiet bepalen qua speeltijd, beperkingen opleggen qua aanschaf van games of een maandelijkse bestedingslimiet instellen voor digitale downloads.

Je kunt dagelijkse speelsessies inplannen, en, als ze heel braaf zijn, of een 8 voor een Frans proefwerk hebben gescoord, extra speeltijd verschaffen via je smartphone of webbrowser op afstand. Je regelt dit allemaal in Familiebeheer en meer informatie erover vind je op hun website.

Xbox en Windows

Ook Microsoft heeft Ouderlijk toezicht hoog in het vaandel staan. De functionaliteit komen overeen met die van PlayStation en Nintendo en zijn zelfs – indien gewenst – nog verregaander op het gebied van bestedingen en online aanschafmogelijkheden.

Je regelt dit allemaal in de Xbox Family Settings-app. Voor Windows-pc’s werkt het vergelijkbaar via Family Safety van Windows 10. In beide gevallen laat het je een maximale schermtijd per dag instellen, - bepaalde websites blokkeren en - uitgebreide rapportages opvragen. Hier lees je er alles over.

iPhone, iPad en Mac

Via systeemvoorkeuren en Instellingen kun je met ‘Beperkingen’ in Schermtijd als ouder specifieke apps en functies op de apparaten van je kind blokkeren of beperken. Daarnaast zijn er heel veel beperkingen door te voeren op het gebied van expliciet materiaal, aankopen, download en privacy. Dat geldt zowel voor de mobiele apparaten van Apple als voor de MacBooks en Mac computers.