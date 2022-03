Zo maak je eenvoudig en snel je eigen gifjes

De gif is onlosmakelijk verbonden met de huidige online-internetcultuur vol memes en humor. Ze worden automatisch in een herhalende lus afgespeeld en bestaan alleen uit beeld: van geluid is bij gifs geen sprake. Met name op Twitter en in WhatsApp-groepen zijn gifjes niet weg te denken. Er zijn veel manieren om je berichten te voorzien van een graphics interchange format, zoals ze voluit heten.