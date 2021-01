Zo maakt deze gloednieuwe verlichting fietsen nog veel veiliger

Sjoerd Sjoerdsma (D66) over gamende politici: ‘Geniale manier om het gesprek aan te gaan’

14 januari In oktober 2020 speelde de Amerikaanse politica Alexandria Ocasio-Cortez live op streamingplatform Twitch samen met wereldberoemde gamers het spel Among Us. Ze brak bijna een kijkcijferrecord en kreeg er honderdduizenden volgers bij. Kan dat in Nederland ook?