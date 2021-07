Zo speel je games op je Xbox of PlayStation met muis en toetsenbord

De ‘strijd’ tussen pc-gamers en liefhebbers van spelcomputers is al decennialang gaande. Pc-gamers noemen zichzelf ‘master racers’ aangezien games op pc verreweg de meeste grafische mogelijkheden bieden. Gamers die liever op een spelcomputer spelen genieten juist van de meer ontspannen manier van games spelen, lekker op de bank in plaats van achter een bureau met monitor.

Die grenzen tussen beide manieren vervagen de laatste jaren steeds meer – de nieuwere consoles kunnen tegenwoordig eenvoudig aangesloten worden op een monitor en andersom geldt dat voor pc’s op een grote 4K televisie . Maar één ding blijft: het besturen van een computerspel gaat nu eenmaal nauwkeuriger met muis en toetsenbord dan met een controller. Dat valt direct op bij zogenaamde cross-platformspellen waarbij pc-gamers en consolegamers met en tegen elkaar spelen in hetzelfde spel.

Pc-gamers zijn preciezer en hun input is vaak sneller, waardoor ze volgens sommigen een oneerlijk voordeel genieten bij bijvoorbeeld een spel als Fortnite. Anderzijds zijn sommige consolegamers weer zo goed met een controller dat het verschil verwaarloosbaar is. Toch kun je bepaalde spelcomputergames wel degelijk besturen met muis en toetsenbord.

Xbox One en Xbox Series X/S

De spelcomputers van Microsoft ondersteunen over het algemeen veel Xbox-games met muis- en toetsenbordbesturing als alternatief voor de Xbox-controller. Niet zo vreemd, gezien het feit dat Microsoft nog altijd een gigantische focus heeft op de pc als platform. Een USB-toetsenbord en een USB-muis kun je eenvoudig aansluiten op een van de drie USB-porten van de spelcomputer (twee aan de achterkant, één aan de voorkant).



Wanneer de Xbox uitstaat en je plugt beide apparaten in het apparaat, zal de Xbox beide gadgets herkennen bij het opstarten. Zo niet, dan zal je even in de instellingen moeten zoeken. Druk op de Xbox-knop op je controller om de guide te openen. Selecteer ‘profiel en systeem’, ga naar ‘instellingen’ en vervolgens naar ‘apparaten en connecties’. Selecteer dan ‘muis’. Je ziet opties voor de aanwijzersnelheid en het verwisselen van de primaire en secundaire muisknoppen.

Zogezegd zijn er veel Xbox-games die zich op de spelcomputer laten besturen met muis en toetsenbord. Denk aan de laatste delen van Call of Duty, Minecraft, Fortnite, Metro Exodus, Halo: The Master Chief Collection, De Sims 4, Sea of Thieves, Gears 5, Gears Tactics en ga zo maar door. De complete lijst is behoorlijk lang.

PlayStation 4 en PlayStation 5

Het aansluiten van een muis en toetsenbord op de spelcomputers van Sony werkt vergelijkbaar als bij de consoles van Microsoft. Ook hier bieden de USB-poorten ruimte aan allerhande randapparatuur. Het ding is echter dat Sony maar weinig games daadwerkelijk officieel ondersteunt met muis- en toetsenbordbesturing.



Het betreft slechts een handjevol titels zoals Final Fantasy XIV, DayZ, Overwatch, War Thunder, Call of Duty: Modern Warfare en Call of Duty: Warzone. The Elder Scrolls Online ondersteunt bijvoorbeeld wel een toetsenbord maar geen muis.

Nintendo Switch

De Nintendo Switch ondersteunt geen games op de officiële manier met muis en toetsenbord. Je kunt wel in de dock van de Switch een USB-toetsenbord inpluggen als je bijvoorbeeld Nintendo-games speelt waar je veel berichtjes naar andere spelers wilt sturen. Als je simpelweg een muis op dezelfde wijze inplugt, gebeurt er niks. Maar er is een omweg.



Losse adapters als (tussen)oplossing

Je kunt een losse adapter aanschaffen. Dit zijn universele apparaten die veelal werken als ‘converteerder’ voor alle spelcomputers. Zo is er bijvoorbeeld de Mcbazel USB KX Adapter Gaming Toetsenbord en Muis USB Adapter. Deze is compatibel met PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch en werkt ongetwijfeld ook met de PlayStation 5 en de Xbox Series X/S.



Een adapter als deze stelt je in staat een muis en toetsenbord in het apparaat te pluggen, terwijl de adapter op zijn beurt weer in de spelcomputer naar wens geprikt wordt. Een apparaatje als de Spirit Of Gamer - Adapter Crossgame – Converter bewerkstelligt hetzelfde. Beide gadgets kosten nog geen twintig euro.

Let op; deze randapparatuur zorgt ervoor dat je een first person-achtige besturing nabootst zoals die je kent van de pc, in principe voor ieder denkbaar spel. Het betreft hier echter geen officiële softwarematige support. Fortnite op de Switch zal allicht een stuk preciezer gaan op deze manier, maar exacte de nauwkeurigheid van de pc-input wordt niet gehaald.

Tenslotte zijn er ook speciaal ontworpen gamingtoetsenborden en muiscombinaties zoals de Gamesir VX AimSwitch die hetzelfde doen.

