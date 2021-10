Zo stap je over van Spotify naar Apple Music of YouTube

Spotify is de koning van de muziekdiensten in Nederland, maar ook Apple Music en YouTube Music hebben dusdanig veel voordelen dat je een overstap kunt overwegen. Maar hoe maak je die stap? We helpen je op weg.

De grote muziekdiensten van het moment bieden merendeels dezelfde tracks, waardoor het verschil vooral in de details zit. Zo biedt Apple ondersteuning voor Spatial Audio met zijn AirPods-doppen en is YouTube Music onderdeel van een breder abonnement dat je een advertentieloos YouTube geeft. In een eerder artikel vergeleken we Spotify, Apple Music, Deezer en YouTube Music al met elkaar.

Een overstap lijkt daardoor ook hartstikke simpel: je zet je abonnement bij de ene stop en start een bij de ander, waarna je toegang hebt tot alle muziek die je eerder ook had. Toch is er één belangrijk ding om rekening mee te houden: je afspeellijsten.

Daar zit soms jaren aan sleutelwerk in, wat je natuurlijk graag meeneemt naar je nieuwe muziekapp. Je zou iedere lijst met de hand kunnen namaken, maar gelukkig zijn er ook snellere manieren om dit te doen.

Afspeellijsten overzetten met TuneMyMusic

Door in te loggen met je accounts bij de site TuneMyMusic, kun je relatief makkelijk je afspeellijsten overzetten van de ene dienst naar de ander. Dat is gratis bij maximaal duizend liedjes. Wil je daarna de dienst blijven gebruiken, dan betaal je 4,50 dollar voor een maandabonnement. Deze kun je daarna weer uitschakelen.

TuneMyMusic werkt met de meeste muziekdiensten, waaronder Spotify, Apple Music, YouTube Music en Tidal. Ook is het mogelijk om een afspeellijst tussen twee diensten gesynchroniseerd te houden - handig als je een lijstje op Apple Music wil delen met vrienden die nog Spotify gebruiken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Back-up maken van afspeellijst

TuneMyMusic is voornamelijk bedoeld om je afspeellijsten tussen diensten over te zetten en synchroniseren, maar de site biedt nog een optie: het maken van een lokaal back-upbestand. Klik een afspeellijst aan en kies ervoor alles over te zetten naar een tekstbestand, en er wordt een document met alle nummers gegenereerd.

Zo’n back-up is piepklein en biedt een beetje extra zekerheid: je raakt je favoriete lijsten niet meer zomaar kwijt als er bijvoorbeeld ooit een server crasht bij Google, Apple of Spotify. Ook kun je hem later via dezelfde site veranderen in een 'echte’ lijst voor iedere ondersteunde dienst.

Alternatieven

Naast TunyMyMusic zijn er nog meer sites en apps die helpen om je afspeellijsten over te zetten. Zo is er de iOS-app SongShift voor een verbinding tussen Apple Music en Spotify.

Er zijn ook gratis alternatieven zoals de site Free Your Music, maar de gratis diensten die we vonden, werkten doorgaans het slechtst. Voor het consequent overzetten van je afspeellijsten kun je wat ons betreft daarom het best een beetje bijbetalen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.