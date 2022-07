Zo verwijder je oudere berichten op sociale media

We delen wat af op sociale media: van een nieuwe gebeurtenis in je leven tot gedachten over bepaalde onderwerpen. Door de jaren heen stapelen die berichten waarschijnlijk flink op. Eén voor één verwijderen duurt een eeuwigheid: zo verwijder je gemakkelijk en snel al je oude tweets en posts.

Lees jij je oude berichten op sociale media wel eens vol schaamte terug? De kans is groot dat je niet helemaal achter alle berichten staat die je jaren geleden plaatste op Twitter, Facebook en Instagram. Hoog tijd om ze te verwijderen, bijvoorbeeld om een goede indruk achter te laten bij je nieuwe potentiële werkgever of omdat je simpelweg niet wilt dat bepaalde informatie voor altijd op het internet blijft rondzweven.

Twitter

Twitter biedt geen mogelijkheid om meerdere tweets tegelijk te verwijderen. Je kunt ze wel stuk voor stuk wissen, maar dat neemt behoorlijk wat tijd in beslag. Je moet namelijk telkens op de drie bolletjes rechts naast een bericht klikken en vervolgens voor ‘Verwijder’ kiezen.

Er zijn gelukkig externe partijen die het makkelijker maken om veel tweets tegelijk te verwijderen, zoals TweetDelete. Log in met je Twitter-account en autoriseer de app om je tweets te kunnen verwijderen. Het is mogelijk om maximaal 3.200 tweets in één keer weg te halen.

Als je meer dan dat aantal berichten hebt geplaatst, kun je de stap herhalen totdat al je tweets zijn verdwenen. Als je niet wilt dat al je tweets worden verwijderd, maar enkel die van een paar maanden of ouder, dan kun je dit gemakkelijk instellen. Je kunt ook alleen tweets verwijderen die een bepaald woord bevatten.

Semiphemeral

Voor iets meer controle over welke tweets verwijderd worden, bestaat er Semiphemeral. Ook hier log je in met je Twitter-account en geef je de app toestemming om je tweets te verwijderen. Ga naar ‘Settings’ en selecteer na hoeveel dagen een tweet mag worden verwijderd. Je kunt ook instellen dat een tweet niet verdwijnt als deze een bepaald aantal likes of retweets heeft ontvangen. Zo behoud je de populaire berichten op je tijdlijn. Met Semiphemeral is het ook mogelijk om gelikete of geretweete berichten ongedaan te maken.

Eenmaal ingesteld hoef je niet meer naar de tool om te kijken. Semiphemeral verwijdert tweets automatisch als ze aan de door jou ingestelde voorwaarden voldoen. Het kan een aantal uur duren totdat de eerste tweets van je profiel verdwijnen, dus als je echt direct van een bepaalde tweet af wil, kun je deze beter handmatig verwijderen.

Facebook

Open Facebook in je browser en klik rechtsboven in het scherm op je ronde profielfoto. Selecteer ‘Instellingen en privacy’ en kies vervolgens voor ‘Activiteitlogboek’. In het menu aan de linkerzijde zie je ‘Je berichten’ staan. Open deze en er verschijnt een lijst van alle berichten die je hebt geplaatst of gedeeld.

Door het vakje ‘Alles’ aan te kruisen, selecteer je de laatste 25 berichten. Wil je meer berichten tegelijk selecteren, scroll dan naar beneden tot je bij het gewenste eindpunt uitkomt. Kies vervolgens bovenin voor ‘Naar prullenbak verplaatsen’. Het is ook mogelijk om ‘Archiveren’ te kiezen. Je berichten worden dan niet verwijderd, maar zijn niet meer zichtbaar op je profiel. Indien gewenst kun je de gearchiveerde berichten ook weer terughalen.

Berichten die je naar je prullenbak verplaatst, worden na dertig dagen automatisch verwijderd. Als je een fout hebt gemaakt, kun je de berichten die je toch niet wilt verwijderen vanuit de prullenbak terugzetten. Wil je ze definitief verwijderen, dan kan dat door opnieuw alles te selecteren en op ‘Verwijderen’ te klikken.

Instagram

Aangezien Instagram van Facebook-moederbedrijf Meta is, kent dit socialemediaplatform een soortgelijke manier om snel meerdere posts te verwijderen. Open de Instagram-app, ga naar je profiel en druk op de drie horizontale strepen in de rechterbovenhoek. Druk op ‘Je activiteit’ en vervolgens op ‘Foto’s en video’s’. Klik hier op ‘Berichten’.

Met de blauwe knop ‘Select’ kun je aanvinken welke berichten je allemaal wilt verwijderen of archiveren, die optie vind je na selectie onderaan het scherm. Voor Reels, video’s en hoogtepunten werkt het verwijderen op eenzelfde wijze.

