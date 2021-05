Zo verwijder je vooraf geïnstalleerde apps van je smartphone

Op smartphones staan ongebruikte of zelfs ongewenste apps. Een deel daarvan is zelfs al geïnstalleerd als je de telefoon voor het eerst opstart. Kun je eenvoudig van die apps afkomen? En waarom zou je dat eigenlijk willen?

Om met dat laatste te beginnen: iedere app neemt een stukje van de opslagruimte van je apparaat in beslag. Bij een smartphone met weinig opslagruimte moet je mogelijk eerst apps verwijderen om andere te kunnen installeren. Verder zit je niet te wachten op een lange lijst van geïnstalleerde apps waarvan je maar een deel gebruikt.

Koop een ‘schoon’ Android-toestel

Omdat voorkomen meestal beter is dan genezen kun je bij het uitzoeken van een nieuwe smartphone alvast kiezen voor een merk dat niet heel veel eigen apps mee-installeert. Zo zijn er telefoons die worden verkocht met een ‘pure’ versie van Android, zonder allerlei poespas die de fabrikant erbij installeert. Telefoons van bijvoorbeeld Nokia, Motorola en Google zelf zijn van zo’n schone Android voorzien, die ook bekendstaat als ‘stock Android’ of Android One.

Bij iPhones heb je overigens maar één smaak van besturingssysteem iOS en hoef je hier geen rekening mee te houden.

Apps verwijderen van een iPhone

In iPhones vanaf iOS 14 (beschikbaar voor minimaal een iPhone 6S) houd je een pictogram even ingedrukt tot een menu verschijnt en je ‘Verwijder app’ kunt kiezen. Hierna verschijnt een menu waarbij ‘Verwijder app’ de app definitief van het toestel verwijdert en ‘Verwijder van beginscherm’ de app, sinds iOS 14, in de App Library verstopt.

Dat lukt niet bij alle apps; bij sommige systeemapps staat geen verwijdermogelijkheid. Andere apps lijken verwijderd, maar blijven toch deels werken. FaceTime is zo’n voorbeeld, want je kunt na het verwijderen vanuit contacten of telefoon nog steeds via FaceTime bellen.

Je kunt ook in ‘Instellingen > Algemeen > iPhone-opslag’ door je apps gaan en op de te verwijderen apps tappen. Lukt het wissen niet, kijk dan even in ‘Instellingen > Schermtijd’. Is deze optie ingeschakeld, kijk bij ‘Beperkingen > iTunes Store en App Store’ of ‘Apps verwijderen uit staat.

Volledig scherm Zo verwijder je apps op iOS. © Apple

Apps verwijderen bij Android

Bij Android hangt het van de versie of het merk smartphone af waar en of je de optie ‘Verwijderen’ ziet. Bij sommige smartphones krijg je in het menu dat je ziet als je het pictogram even vasthoudt ook een verwijder optie. Bij andere modellen schuif je het pictogram naar boven en kun je kiezen voor twee soorten verwijderen, waarvan die met het kruisje de app alleen van het actieve scherm verwijdert. De app kan dus nog steeds in je telefoon staan en ook nog actief zijn.

Beter kun je direct naar het instellingen-scherm gaan. Kies daar ‘Apps en Meldingen’ en dan ‘Alle (xxx) apps’ bekijken. Je ziet daar dan een verwijder-pictogram, met prullenbak, of een uitschakel-pictogram. Het laatste betreft systeemapps, waarvan Google vindt dat je ze niet verwijderen kan, omdat ze cruciaal zijn voor het functioneren van de smartphone.

Volledig scherm Zo verwijder je apps op Android. © Google

