Zo voorkom je dat hackers op afstand meekijken via je webcam

Microsoft Teams, Google Meet, Zoom: videobellen is een vrijwel dagelijkse bezigheid geworden. Maar terwijl je webcam overuren draait, kijken hackers maar al te graag met je mee; of het nu is om te gluren of om op zoek te gaan naar materiaal om je mee te chanteren. Zo maak je het hackers niet te makkelijk.

Om te beginnen is er de simpele aanpak. Laat jij jouw laptop opengeklapt en aanstaan als je hem niet gebruikt? Klap de laptop voortaan dan dicht en stel het apparaat zo in dat het in slaapmodus gaat zodra je de klep sluit. Maak je gebruik van een externe webcam, koppel deze dan los als je klaar bent met computeren. Knappe hacker die nu nog kan meekijken of meeluisteren.

Sommige laptops beschikken over een inklapbare webcam, die pas tevoorschijn komt als hij nodig is en weer verdwijnt als je klaar bent met videobellen. Er bestaan ook laptops met een kill switch, die de webcam op het apparaat hardwarematig kan uitschakelen. Met dit soort tools zet je een stap in de goede richting. Je kunt de ingebouwde webcam natuurlijk afplakken, maar dat is nogal onhandig met al die videovergaderingen.

Maar zelfs met al deze hulpmiddelen kun je in principe nog steeds afgeluisterd worden via de microfoon van je pc. Overweeg daarom om de ingebouwde microfoon softwarematig uit te schakelen of plaats je laptop na gebruik in een ruimte waar nauwelijks iemand komt of je in elk geval geen gevoelige gesprekken voert.

Hoe weet ik of er wordt meegekeken?

Bij een aantal laptops gaat er een indicatielampje aan of knippert het een paar keer als de ingebouwde webcam in gebruik is. Als dit gebeurt terwijl je zelf niet weet hoe dit komt, ga dan eerst je browserextensies en applicaties na om te zien of de oorzaak daar ligt. Je kunt daarnaast instellen welke apps toegang hebben tot jouw webcam. Dat doe je zo:

Windows: Open ‘Instellingen’ via het startmenu en ga naar ‘Privacy’. Druk vervolgens op ‘Camera’ en scrol door de lijst om te zien welke programma’s toegang hebben tot de webcam. Zet de toegang vervolgens uit bij de programma’s waarvan je niet wilt dat ze jouw camera gebruiken.

Mac: Open ‘Spotlight’ door command en spatie tegelijk in te drukken en typ ‘Systeemvoorkeuren’. Druk op Enter en navigeer naar ‘Beveiliging en privacy’. Klik op het hangslot links onderin het scherm en gebruik je wachtwoord of vingerafdrukscanner om de instellingen te bewerken. Open het tabblad ‘Privacy’ en navigeer in de lijst naar ‘Camera’. Vink hier aan welke apps wat jou betreft toestemming mogen hebben tot je webcam.

Trap er niet in

Een manier voor hackers om toegang te krijgen tot je webcam is het inzetten van phishingberichten, door een zogenaamde Remote Access Trojan (RAT) op je pc te plaatsen. Hiermee kunnen kwaadwillenden overigens niet alleen je webcam overnemen, maar je hele computer.

Via een sms’je of e-mail die van een ogenschijnlijk bekende afzender komt, word je verleidt om op een malafide link te klikken of een louche bestand te downloaden. Eenmaal geklikt wordt er malware op je pc geïnstalleerd. Ook via dubieuze websites of via neptelefoontjes waarin je wordt gevraagd een programma te installeren, kun je zonder dat je het doorhebt malware op je computer plaatsen.

Beveiligingsmaatregelen

Omdat je meestal niet doorhebt dat deze malware is geïnstalleerd, is het aan te raden om een antivirusprogramma te gebruiken die malware detecteert. Het gebruik van een firewall is eveneens aan te raden, omdat deze het internetverkeer filtert nog voor het je netwerk (en dus je pc) binnenkomt. Je kunt onder meer instellen dat enkel bepaalde IP-adressen toegang mogen hebben tot jouw netwerk.

Helaas biedt het gebruiken van een antivirusprogramma en firewall geen honderd procent garantie dat er geen malware op je apparaat terechtkomt. Dat kan komen doordat de software niet geüpdatet wordt of vanwege het feit dat er door kwaadwillenden constant nieuwe malware en virussen in het leven worden geroepen. Zelfs als je antivirussoftware up-to-date is, kan er alsnog malware tussen de beveiliging door glippen.

Niet alleen webcams, maar ook slimme beveiligingscamera’s zijn kwetsbaar voor hacks. Zo voorkom je dat kwaadwillenden meekijken met de camera’s in en rondom je huis.

