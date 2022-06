Zo voorkom je een hoge telefoonrekening tijdens de vakantie

Niks zo vervelend als een gepeperde telefoonrekening op je mat, net als je thuiskomt van een ontspannende vakantie. Hoe zit het met je internetverbruik in het buitenland: moet je nou op je MB’s letten, of niet?

Vroeger was het sowieso oppassen geblazen, want zodra je de grens over kwam, schoot de prijs van je data door het dak. Sinds 2017 mag dat binnen de Europese Unie niet meer: roaming, het gebruik van een buitenlands netwerk, mag internetters niet meer op kosten jagen.

Ga je op vakantie binnen de EU, dan kun je dus gerust surfen op je telefoon. Je verbruikt op dat moment gewoon de data uit je eigen bundel. Er geldt meestal wel een limiet, om providers niet op onredelijke kosten te jagen. Die grens is bij elke provider anders, maar ligt meestal rond de 20 of 30 GB. Genoeg ruimte om gedachteloos te surfen, appen en mailen.

Wat telt als de EU?

Toch moet je blijven opletten: sommige mensen gaan er nu al te gemakkelijk van uit dat internetten niks extra’s kost, terwijl dat niet altijd zo is. Het gaat alleen om landen die aangesloten zijn bij de Europese Unie, en dus niet álle landen op ons continent. In totaal zijn dat 28 landen, waaronder populaire vakantiebestemmingen als België, Duitsland, Italië en Spanje.

Voor sommige landen die niet in de EU zitten, maken veel providers toch een uitzondering. In Noorwegen, Zwitserland en IJsland bieden veel bedrijven bijvoorbeeld toch verbruik uit je eigen bundel aan. In Turkije verschilt dat per provider, terwijl je in kleine landen als Monaco en Andorra vaak extra moet betalen. Check het dus goed bij je eigen provider voordat je op vakantie gaat.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Buiten Europa

Trek je naar een land buiten Europa, dan kost internetten en bellen een stuk meer geld. Het is slim om voor vertrek de kosten te checken bij jouw provider. Vaak kun je een voordeelbundel aanschaffen, waarmee je een aantal MB’s of belminuten voor gereduceerde prijs koopt. Dat is ook gelijk een goed limiet om voor jezelf te stellen: als dit op is, koop je er niks meer bij.

Het is ook verstandig om de app van je provider te downloaden. Bij de meeste aanbieders vind je hier meer informatie over de kosten van een buitenlandbundel. Ook kun je tijdens je vakantie zien hoeveel data je al verbruikt hebt. Zo kom je niet voor nare verrassingen te staan.

Let op je data

Sowieso is het een goed idee om je dataverbruik te beperken in het buitenland. Zet roaming uit op je telefoon, zodat je niet per ongeluk mails of andere berichten downloadt. Pas op met het streamen van films en muziek, want dat kan een hoop data en dus geld kosten. Ook het versturen of ontvangen van foto’s op groot formaat via WhatsApp kun je beter niet doen.

Schakel zoveel mogelijk het automatisch synchroniseren uit, bijvoorbeeld voor sociale apps als Facebook, Twitter of je mail. Anders kan je telefoon die zaken gewoon binnenhalen, ook als je hem niet actief gebruikt. Stel WhatsApp zo in dat hij niet uit zichzelf alle media downloadt. Ook het automatisch updaten van apps kun je het beste uitschakelen. In de instellingen van Google Play of de App Store kun je ervoor kiezen om alleen te updaten als je verbinding maakt via wifi.

Je kunt het best zoveel mogelijk op zoek gaan naar gratis wifi. In de meeste hotels, restaurants en cafés is dat tegenwoordig wel te vinden. Daar kun je dan al je mails en apps binnenhalen en beantwoorden. Pas wel op dat je geen belangrijke zaken via openbaar wifi doet, zoals het beheren van je bankrekening. Deze wifi-netwerken zijn vaak niet goed beveiligd en zouden kunnen worden afgeluisterd door hackers.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.