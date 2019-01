Zo vouw je 25 kledingstukken in vijf minuten

Als we even terug in de tijd gaan, leek vooral het huishouden veel voordelen te gaan krijgen van de ‘toekomst’. Robots doen de was en zorgen voor het eten, terwijl het gezin alle tijd had voor het gezinsleven. Dat blijkt in 2019 nog niet helemaal het geval. Een Israëlisch bedrijf wil daar verandering inbrengen en heeft een apparaat ontwikkeld voor misschien wel het meest gehate taakje in huis. Het opvouwen van de was.

De Foldimate (Opvouwmaat) is de naam van het bakbeest, en het lijkt meer op een industriële printer dan een huishoudrobot. Maar oordeel niet te vroeg, want het apparaat kan 25 kledingstukken in vijf minuten opvouwen. De Foldimate werd in 2017 als prototype getoond op de techbeurs CES en is dit jaar op diezelfde beurs aanwezig als volledig werkend apparaat. Sterker nog, de vouwrobot moet eind 2019 op de markt komen.

Hoe het werkt? Een mens moet de was als het ware voeren aan het apparaat. Die scant vervolgens het kledingstuk en weet vrijwel direct om wat voor artikel het gaat. T-shirts, handdoeken, truien of broeken, de robot herkent ze allemaal. Het kledingstuk wordt vervolgens ingeslikt en de Foldimate keurig opgevouwen. Daarna wordt het artikel gedeponeerd in de laadbak onderin. Volgens de ontwikkelaars moet de Foldimate 25 kledingstukken per vijf minuten kunnen vouwen, maar dat volume ligt waarschijnlijk bij lancering iets hoger. Ook ondersteunt het apparaat alle kledingmaten.

Dan het nadeel. De Foldimate is groot. Zoals hierboven beschreven lijkt het apparaat qua grootte op een kantoorprinter of zelfs een koelkast. Daarnaast is het apparaat duur, zo'n 1000 Amerikaanse dollar. Maar is de was opvouwen zo’n obstakel en heb je het geld er voor over? Dan is de toekomst misschien vanaf eind 2019 een stukje dichterbij.

Techbeurs

Deze week vindt in Las Vegas de Consumer Electronics Show plaats, de grootste techbeurs ter wereld. Traditiegetrouw tonen ’s werelds grote elektronicaproducenten hier van 8 tot en met 11 januari de belangrijkste en allernieuwste snufjes. Denk aan gigatelevisies met megaresoluties en, sinds een jaar of twee, auto’s. Daarnaast waren er vorig jaar veel gadgets van kleinere bedrijven en start-ups: robots, de smarthomeartikelen et cetera. Vaak komt er niets daadwerkelijk op de markt (ook wel vaporware genoemd), maar de eerste schermutselingen met deze tech geven wel aan wat in trek is bij fabrikanten én consumenten.

