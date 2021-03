Zo werkt de Avond4daagse-app voor kinderen

De jaarlijkse vierdaagse-wandelevenementen zijn voor het tweede jaar slachtoffer van de coronacrisis. De organisaties van onder andere de Vierdaagse in Nijmegen en de Wandelvierdaagse in Deventer besloten al vroegtijdig een streep door hun evenement te halen, omdat grootschalige evenementen nog niet zijn toegestaan en veel risico’s met zich meebrengen.

De Avond4daagse gaat voor kinderen verspreid door het land wel door, maar in een alternatieve vorm. Deelnemers kunnen zich online aanmelden voor deelname, waarna ze inloggen met een speciale app om alsnog deel te nemen. Dat gebeurt dan niet op grote schaal samen met anderen, maar met een vriend of familie bij jou in de buurt. De coronaregels voor een gewone buitenwandeling gaan dan op, waardoor het evenement alsnog door kan gaan.

Wat zijn de voorwaarden?

Hoe doe ik mee?

Vervolgens kun je de eRoutes-app op je telefoon installeren. Die is er zowel voor iPhone als Android . Log in met je account en je krijgt automatisch iedere dag een nieuwe mogelijke wandelingen toegestuurd.

Wat doet die app dan?

Wandelen met een app is de laatste tijd steeds meer in trek: de Ommetje-app probeert gebruikers aan te sporen minstens twintig minuten per dag te lopen, hoewel de route daarbij niet belangrijk is. Games zoals Pokémon Go motiveren spelers bovendien om vaker de natuur en buitenomgeving op te zoeken.