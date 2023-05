Zo zien ‘perfecte’ man en vrouw eruit volgens AI: ‘Opvallend vriendelijk, maar ook banaal’

Het begon op de zolderka­mer, nu levert dit bedrijf smartphone­hoes­jes in Europa

Toen de webshop twaalf jaar geleden begon, streefde Smartphonehoesjes ernaar om vijftig producten per dag te verkopen. Inmiddels verkoopt het bedrijf er meer dan 35.000 per week, levert ze aan vijf landen in Europa en maakt de onderneming een omzet van 50 miljoen euro per jaar. Een gemeentelijke onderscheiding is de voorlopige kers op de taart. Hoe heeft dit bedrijf zo kunnen groeien?