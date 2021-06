Zoon ziet live hoe het huis van zijn bejaarde moeder wordt leeggeroofd

Vriendin overleden Conings geblok­keerd op Facebook na delen rouwadver­ten­tie

14:52 De vriendin van Jürgen Conings deelde deze week het overlijdensbericht van haar vriend op Facebook, maar is daarvoor gestraft door het sociale medium. Haar account is voor 30 dagen geblokkeerd, omdat het bericht in strijd is met de richtlijnen van Facebook.