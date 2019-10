Zoveel zuiniger is donkere modus van iOS 13 op iPhones

Vorig jaar lanceerde Apple de donkere modus al voor de MacBooks en nu doet het mobiele besturingssysteem iOS hetzelfde voor de iPhone. De dark mode zou zuiniger zijn en dat wilde PhoneBuff in de praktijk testen. Twee iPhones XS, met oledscherm, werden in stelling gebracht. Allebei met een volledig opgeladen batterij, maar de ene opereerde in de lichte modus, de andere in de nieuwe donkere. De opgelegde taken bestonden uit het intikken van tekstberichten, scrollen door Twitter, afspelen van video’s op YouTube en het opzoeken van locaties in Google Maps.



Wat bleek? Toen de batterij van de iPhone XS in lichte modus leeg was, had het toestel met de dark mode nog 30 procent over. Een groot verschil, dat PhoneBuff wel nuanceert. Zo was de helderheid voor de test ingesteld op 200 nits. Bij 100 nits was het verschil in batterijverbruik minder uitgesproken. Ook is het belangrijk te melden dat niet alle apps de donkere modus hebben geïntegreerd. Daardoor zal de dark mode voor de gemiddelde gebruiker niet zoveel zuiniger zijn als uit de test naar voren kwam.



We herhalen nog eens dat de winst in energieverbruik alleen betekenisvol is bij oledschermen, waar de pixels die zwart weergeven, uitgezet zijn. In de donkere modus is er uiteraard meer zwart en worden de pixels dus vaak uitgezet, wat de efficiëntie van de batterij ten goede komt. Bij LCD-schermen, zoals dat van de iPhone 11, blijven ook bij het tonen van de zwarte kleur de pixels aanstaan, wat energie kost.